Kayla McBride en mode sniper face aux Wings : 43 points avec un record WNBA à 3-points !

Victorieuses face à Las Vegas la veille, les Lynx n’ont pas laissé leurs meilleures joueuses au repos dans ce « back-to-back », contrairement aux Aces. Et ces dernières ont montré qu’elles en avaient encore sous le capot, à l’image de la performance historique de Kayla McBride, qui a scellé son nouveau record en carrière avec 43 points et détient désormais le record de 3-points inscrits sur un match avec son incroyable 10/14 derrière l’arc ! Olivia Miles a elle aussi impressionné avec son double-double à 20 points et 13 passes décisives, après avoir déjà régalé la veille.

Malgré l’absence d’Azzi Fudd, touchée au genou, Dallas a fait mieux que résister en première mi-temps, avec notamment Odyssey Sims, Alanna Smith et Aziaha James pour épauler Paige Bueckers et Arike Ogubowale (21-23). Kayla McBride a donc employé la manière forte, comme la veille face aux Aces. L’ailière a d’abord scoré avec la faute en prime avant d’envoyer quatre paniers à 3-points pour porter la marque à 38-35. Olivia Miles a poursuivi sur cette dynamique en claquant un premier puis un deuxième 3-points juste avant la pause pour maintenir Minnesota devant (47-45).

Des 3-points comme s’il en pleuvait

Kayla McBride a repris le flambeau avec deux paniers extérieurs de plus puis un lay-up, avant de voir Napheesa Collier placer les Lynx à +8, également à 3-points (62-54). Paige Bueckers a réagi dans la foulée, alignant deux paniers et une passe décisive pour le panier égalisateur d’Alanna Smith en transition (64-64). Minnesota a su reprendre le contrôle avant le début du quatrième quart-temps à la faveur d’un 10-2 marqué par le 3-points d’Olivia Miles puis les deux paniers de Napheesa Collier, à mi-distance en fin de possession puis à 3-points à une seconde du buzzer de la période (76-68).

Ce sont finalement deux flèches de plus à 3-points de Kayla McBride et une de Courtney Williams qui ont fini par avoir raison de la bonne volonté des Texanes (86-75). Kayla McBride a validé son nouveau record en carrière d’un 3-points dans la foulée, sur la tête de Paige Bueckers (89-75), avant de planter son dixième panier extérieur de la soirée pour décrocher le record WNBA du nombre de 3-points inscrits sur un match (98-83).

Après cette victoire 103-90, Minnesota va à présent se préparer pour un road-trip de quatre matchs qui débutera à Portland mercredi. Dans une passe difficile après avoir perdu cinq de ses six derniers matchs, Dallas accueillera Toronto dans le même temps pour essayer de se relancer.

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