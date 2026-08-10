Marine Johannès régale et le Liberty écrase les Aces

Il n’y a pas eu de rivalité entre New York et Las Vegas ce dimanche, la faute à un calendrier trop exigeant qui a poussé Becky Hammon à reposer ses trois stars, Chelsea Gray, Jackie Young et A’ja Wilson, au deuxième jour d’un « back-to-back » et trois jours après un succès en prolongation face à Indiana. Le Liberty en a profité pour dérouler, s’imposant de 40 points, et Marine Johannès pour briller avec un nouveau record en carrière en WNBA : 27 points, à 7/12 à 3-points !

Le trio Ionescu-Stewart-Jones a imposé son jeu d’entrée, jusqu’à ce que le 2+1 de Rebecca Allen ne porte la marque à 15-4. Servie par Marine Fauthoux, Marine Johannès a apporté sa pierre à l’édifice, à 3-points puis aux lancers-francs, pour placer le Liberty en position de force (24-13). Las Vegas a tenu la distance dans le deuxième quart-temps, notamment grâce à sa shooteuse Justine Pissott (50-39), avant de craquer pour de bon au retour des vestiaires.

Marine Johannès finit fort

Pauline Astier a montré la voie avec un lay-up et une passe décisive pour le 3-points de Rebecca Allen (57-39). Marine Fauthoux a pris le relais en trouvant Han Xu, également à 3-points, avant de faire briller Marine Johannès à trois reprises, dont deux fois à 3-points. Le dernier panier de MJ, à 2 secondes de la fin du troisième quart-temps, a ainsi offert 23 points d’avance aux New-Yorkaises (74-51).

Sur sa lancée, Marine Johannès a régalé avec deux nouveaux paniers extérieurs, puis deux de plus en toute fin de match, pour guider tranquillement le Liberty vers la victoire, 111 à 71 !

New York sera à Indiana mardi, tandis que Las Vegas affrontera Washington à deux reprises à la maison cette semaine.

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