Les Wings se relancent et le Tempo concède sa 10e défaite consécutive

Les Wings avaient perdu leurs trois derniers matchs, et Dallas avait glissé à la huitième place au classement. Pour se relancer, les Texanes recevaient le Tempo qui restait sur neuf défaites consécutives avant cette rencontre.

Comme ce fut le cas lors du duel perdu face au Dream, Marina Mabrey porte les premiers coups du Tempo, mais Odyssey Sims est en réussite sur ce début de rencontre. L’arrière plante ses deux premiers tirs à 3-points et sert Alanna Smith lors de la contre-attaque suivante (10-6). L’ailière profite d’une nouvelle passe décisive d’Odyssey Sims et trouve ensuite Awak Kuier derrière l’arc.

Du côté du Tempo, l’adresse extérieure n’est pas au rendez-vous avec un 0/5 sur ce début de match. Pour compenser, Marina Mabrey convertit un 2+1 (17-15). Dallas profite de cette maladresse pour creuser l’écart. Alanna Smith sanctionne à 3-points et Aziaha James se charge de donner dix points d’avance aux Wings pour finir ce premier acte (27-17).

Après dix tentatives infructueuses, Toronto réussit enfin son premier panier à 3-points grâce à Kia Nurse. Ce panier lance un 9-0 en faveur des Canadiennes qui reviennent à deux possessions avant un temps-mort de José Fernandez (32-26). Un arrêt de jeu qui relance les Wings. Odyssey Sims réussit un tir à mi-distance et Paige Bueckers (22 points, 8 passes) force une perte de balle. Cependant, le Tempo reste sur sa lancée et réplique avec deux paniers derrière l’arc (34-32).

Paige Bueckers se réveille

Malgré les assauts de Toronto, Dallas est toujours en tête au moment de rejoindre les vestiaires au terme d’une première mi-temps où Paige Bueckers n’a pas inscrit un point (45-37). Son compteur s’ouvre dès la reprise avec une flèche à longue distance. La star des Wings finit ce troisième quart-temps avec 13 points et Dallas domine toujours les débats avant d’entrer dans le dernier acte (70-58).

Le Tempo ne rend pas les armes et Marina Mabrey s’offre deux tirs primés, mais Toronto n’arrive pas à enrayer l’attaque texane. Maddy Siegrist s’offre un panier après un rebond offensif et décoche ensuite une flèche à longue distance (77-71). Dans le «money-time», Marina Mabrey s’emploie. Dans son sillage, le Tempo recolle à trois longueurs, mais Arike Ogunbowale répond avec un 2+1. Paige Bueckers enchaîne une nouvelle interception et finit en contre-attaque (89-79).

Paige Bueckers ferme la boutique avec un dernier panier à mi-distance et Dallas s’impose 94 à 88. Une victoire importante pour les Texanes (20-14) qui se rapprochent de la quatrième place occupée par le Fever (21-12).

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