Marina Mabrey brille mais le Tempo chute à Atlanta

Dans la course au top 4, chaque victoire compte et le Dream devait absolument s’imposer face au Tempo pour conserver sa quatrième place. Conscient de l’enjeu, Atlanta est appliqué dès le coup d’envoi. Allisha Gray porte les premiers coups et Rhyne Howard est en réussite à 3-points avec deux paniers primés. Ce n’est pas la seule à briller derrière l’arc puisque Marina Mabrey (36 points) inscrit neuf des onze premiers points du Tempo, tous à 3-points (11-10).

Les deux équipes continuent de se rendre les coups et c’est le Dream qui vire en tête après dix minutes. Pour essayer de creuser l’écart, Jordin Canada s’emploie dans la période suivante, mais Marina Mabrey continue de porter son équipe à bout de bras. L’arrière enchaîne quatre points avant de servir Isabelle Harrison.

Si le Tempo s’accroche, Atlanta continue de dominer. Son agressivité est récompensée par des passages aux lancers francs. Allisha Gray en profite pour convertir un 2+1, Rhyne Howard signe un 2/2 et Brionna Jones en ajoute quatre en autant de tentatives. L’intérieure trouve ensuite Angel Reese (20 points, 14 rebonds) dans la raquette et la barre des dix points d’écart est franchie (45-34).

Un record WNBA pour Rhyne Howard

Toronto n’a pas la solution pour arrêter l’ancienne joueuse du Sky. Avant la mi-temps, elle prend le meilleur sur Nyara Sabally et elle ouvre la seconde période avec une flèche à longue distance, sa sixième de la saison. Placée dans la même position sur la possession suivante, Angel Reese décide de réaliser une passe supplémentaire pour Jordin Canada qui sanctionne à son tour (61-41).

L’écart atteint les 25 unités avant que le Tempo n’amorce une remontée au score. Marina Mabrey sonne la révolte avec deux tirs primés pour remettre son équipe sous les 20 points (79-61). Kiki Rice et Aneesah Morrow réduisent un peu plus l’écart et Marina Mabrey ouvre le dernier acte avec un nouveau panier lointain (82-74). Malgré ce bon passage du Tempo, le Dream ne cède pas et remet un coup d’accélérateur grâce au duo Howard-Gray. Atlanta passe un 8-1 pour se redonner de l’air.

À quatre minutes du terme, Rhyne Howard plante un nouveau tir à 3-points. Un panier primé qui n’est pas anodin puisqu’il s’agit du 100e de l’arrière cette saison (100-86). Un palier atteint en seulement 31 matchs, ce qui est un record WNBA. Rhyne Howard ajoute le 101e sur la possession suivante et scelle le sort de la rencontre.

Atlanta s’impose 107 à 95 et conserve sa quatrième place. De son côté, le Tempo concède un neuvième revers consécutif.

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