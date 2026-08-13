MarJon Beauchamp poursuit sa carrière à Munich

Un nouveau « talent gâché » rejoint le continent européen, car on a appris ce mercredi la signature au Bayern Munich de MarJon Beauchamp pour un an. Dans ce qui constituera sa toute première expérience loin des États-Unis.

« Je ne vais pas cacher le fait que je me vois comme un joueur NBA, mais cette étape en Europe fait maintenant partie de mon parcours et je suis très impatient à l’idée de jouer pour le Bayern », a réagi le 24e choix de la Draft 2022. « Je souhaite grandir en tant que joueur à Munich et devenir un meilleur basketteur. Je veux prouver mon talent et apprendre chaque jour la manière dont le jeu est pratiqué en Europe. J’apprends vite et je le prouverai à chaque entraînement. »

Arrivé à Milwaukee il y a quatre ans, avec l’étiquette d’un joueur au potentiel intéressant, MarJon Beauchamp n’est pourtant pas parvenu à s’y installer durablement, malgré tout le soutien de Giannis Antetokounmpo. Ses passages chez les Clippers, les Knicks puis les Sixers ne lui auront pas souri davantage.

Après une dernière pige sans relief à Philadelphie donc, ainsi qu’une apparition avec Team USA il y a quelques mois, l’ailier de bientôt 26 ans se lance désormais à la conquête de l’Europe, avec le vice-champion d’Allemagne en titre encore une fois engagé en Euroligue. Une belle manière de garder la forme et surtout de se montrer, pour éventuellement revenir en NBA par la suite.

MarJon Beauchamp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 52 13:29 39.5 33.1 73.0 0.7 1.5 2.2 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.1 2023-24 MIL 48 12:40 48.8 40.0 67.9 0.5 1.6 2.1 0.6 1.1 0.3 0.6 0.1 4.4 2024-25 LAC 3 5:40 57.1 66.7 50.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 4.0 2024-25 MIL 26 4:42 38.3 33.3 75.0 0.3 1.0 1.2 0.3 0.4 0.1 0.5 0.0 2.0 2024-25 NY 6 2:50 45.5 20.0 100.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 2.5 2025-26 PHI 14 14:00 43.4 34.0 68.4 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 0.6 0.9 0.3 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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