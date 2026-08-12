Une encyclopédie des Bleus pour les 100 ans de l’Equipe de France

Responsable des contenus et rédacteur en chef de Basketball Magazine, le magazine de la fédération depuis une quinzaine d’années, Julien Guérineau avait déjà publié un ouvrage sur le basket en Ile de France en 2023.

Cette fois-ci, il revient à la charge avec un nouveau projet, plus ambitieux encore et même carrément encyclopédique, de 400 pages, nourri de 30 portraits de joueurs marquants, de 14 portraits des entraîneurs pour raconter les 100 ans d’histoire de l’Equipe de France masculine de Basket.

Selon son auteur, l’idée était de « reprendre chaque année de l’existence des Bleus pour les raconter une à une », un travail de titan qui lui a finalement pris une douzaine d’années. Car, au sein de la grande histoire, il a pu recenser une foule de petites histoires et anecdotes plus méconnues, comme cette fois où Oscar Robertson a invité l’Équipe de France à l’entraînement des Cincinnati Royals, ou le jour où le kiné de l’équipe marqua un panier en match officiel, où Richard Dacoury a raté un match face à à Michael Jordan aux Jeux de Los Angeles à cause de sa coupe de cheveux, ou encore quand le DTN Patrick Beesley a dû faire la queue avec des fans pour arriver à coincer Joakim Noah au cours d’une séance d’autographes…

L’ouvrage sera en vente d’ici quelques jours exclusivement sur le store fédéral (www.ffbbstore.com). Les éditos sont signés Jacques Monclar et Boris Diaw.

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