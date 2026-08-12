Un vrai cadeau de Noël pour Giannis Antetokounmpo

Le 25 décembre 2023, les Bucks affrontaient les Celtics tandis que le Heat jouait contre les Sixers. Pour Milwaukee comme pour Miami, c’est la dernière participation lors des « Christmas Games ». Mais l’arrivée de Giannis Antetokounmpo remet la lumière sur la franchise floridienne, qui sera au programme face à Boston, le 25 décembre prochain.

Pour le Grec, c’est donc un retour sur les parquets le jour de Noël. Habitué à ces rencontres de manière continue entre 2018 et 2023, il était au repos depuis deux ans, vu que les Bucks (déjà parmi les équipes les moins programmées ce soir-là) n’étaient plus aussi compétitifs que par le passé.

« Ça va être fun. Je n’ai pas joué à Noël depuis un moment maintenant », réagit la recrue estivale du Heat. « Je suis impatient de donner un peu de plaisir aux fans le jour de Noël. J’adore être à la maison avec mes enfants à Noël mais il n’y a rien de mieux qu’un enfant qui ouvre ses cadeaux et peut ensuite allumer la tête et regarder les matches NBA. Je suis enthousiaste. On va faire le show. Je vais aller chercher la victoire aussi. »

Ce qui est une habitude de Miami puisque le Heat a participé à 14 matches de Noël et a décroché la victoire à 12 reprises (soit 86% de succès, ce qui est le meilleur pourcentage pour les matches sous le sapin). Les deux défaites remontent à 1997, face aux Bulls de Michael Jordan, et 2007, contre les Cavaliers de LeBron James.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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