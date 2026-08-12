Mark Cuban retire sa plainte contre les Mavericks… mais la guerre continue

Mark Cuban et les nouveaux propriétaires des Mavericks ont-ils enterré la hache de guerre ? Pas vraiment ! L’ancien propriétaire majoritaire de la franchise a décidé de retirer la requête qu’il avait déposée contre Patrick Dumont, son successeur à la tête des Mavericks, et la procédure a donc été classée sans suite. L’audience prévue vendredi a également été annulée, chaque camp devant prendre en charge ses propres frais de justice.

Mais ce retrait ne signifie absolument pas que le conflit est terminé. Au contraire puisque les avocats de Mark Cuban ont clairement indiqué que leur client comptait continuer à défendre ses intérêts dans le dossier de la future salle des Mavericks.

Déposée le 8 juillet, la requête de Mark Cuban visait à obtenir une déposition préalable afin de recueillir davantage d’informations sur les projets de la franchise concernant la construction d’une nouvelle salle et d’un vaste quartier de divertissement. L’homme d’affaires accusait notamment Patrick Dumont de pratiques commerciales « conflictuelles » à son égard.

Cuban voulait en savoir plus sur le projet de nouvelle salle

Au cœur de la bataille se trouve le projet concernant 104 acres (environ 42 hectares) de l’ancien site du Valley View Mall, sur lequel les Mavericks disposent d’options d’achat La franchise assure pour sa part que le projet reste encore à un stade « purement exploratoire », expliquant qu’elle travaille notamment sur les questions de zonage, les différentes autorisations et le financement.

Les Mavericks ont également créé une filiale, Arena Development Intermediate (ADI), chargée de gérer les accords d’option d’achat avec les différents propriétaires des terrains. Et c’est précisément l’existence et la structure de cette société qui intéressaient Mark Cuban.

Dans leur dernier document judiciaire, ses avocats ne cachent d’ailleurs pas leur scepticisme face à la version présentée par les Mavericks. « Cela défie toute logique que les options de Valley View soient «purement exploratoires» », écrivent-ils.

Selon le camp Cuban, la procédure aurait finalement permis d’obtenir les informations recherchées sur la structure d’ADI, son propriétaire final et ses liens avec les autres entités contrôlant les Mavericks. D’où la décision de retirer la requête.

« La divulgation d’ADI confirme qu’elle travaille avec Dallas Sports Group, Patrick Dumont et ses autres associés pour violer les droits des requérants », accuse le document. Avant une conclusion qui laisse peu de doute sur la suite : « Les requérants vont désormais agir pour faire valoir leurs droits. »

Mark Cuban veut rester dans la boucle

Le véritable enjeu est donc la place de Mark Cuban dans les décisions concernant l’avenir de la franchise. Lorsqu’il avait vendu sa participation majoritaire dans les Mavericks à la fin de l’année 2023, l’homme d’affaires avait conservé une participation minoritaire et devait rester impliqué dans les opérations basket.

Mais les relations avec la nouvelle direction se sont progressivement détériorées. Le projet de nouvelle salle cristallise désormais les tensions, Cuban voulant s’assurer qu’il soit informé et associé aux décisions susceptibles d’avoir un impact majeur sur la valeur et l’avenir de la franchise dont il reste actionnaire.

De leur côté, les Mavericks estiment qu’il n’existe pour l’instant aucune véritable opportunité commerciale à présenter à leur ancien propriétaire puisque le projet de Valley View reste, selon eux, dans une phase préliminaire.

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