Record en carrière pour Noémie Brochant face aux Sparks

L’arrivée de Kelsey Plum à Phoenix devait permettre au Mercury de se relancer dans la course aux playoffs. Cependant, la franchise de l’Arizona avait connu un coup d’arrêt en perdant ses trois derniers matchs. La victoire face aux Sparks était impérative pour continuer d’espérer jouer la deuxième partie de saison même si Kelsey Plum n’était pas en tenue, toujours blessée à la jambe.

Noémie Brochant (24 points) porte les premiers coups à 3-points et Alyssa Thomas ouvre son compteur dans la foulée. La star de Phoenix enchaîne avec une passe décisive pour DeWanna Bonner derrière l’arc. Malgré les premiers points de Nneka Ogwumike, Phoenix continue de mener grâce à Noémie Brochant, autrice de dix points en moins de cinq minutes (17-11).

Si le Mercury réalise un bon début de match, les joueuses de Nate Tibbetts connaissent un trou de trois minutes où elles n’inscrivent pas le moindre point. Los Angeles en profite pour combler ses quelques points de retard et passer devant après un 2+1 de Dearica Hamby. Une action qui réveille Phoenix et qui répond immédiatement avec un «and one» signé Natasha Mack. Ce premier acte se conclut sur un panier de Cameron Brink et les deux formations se retrouvent à égalité après dix minutes de jeu (23-23).

Les Californiennes ouvrent le deuxième quart-temps avec un 8-1, mais Phoenix efface aussitôt ce retard. Sami Whitcomb plante un tir à 3-points et Valériane Ayayi (7 points, 4 rebonds) inscrit ses premiers points sur lancers francs (31-31). Aucune des deux équipes n’arrive à dominer l’autre et Los Angeles rejoint les vestiaires en menant d’une courte tête (47-44).

Discrète en première mi-temps, Kahleah Copper sort de sa boîte dès la reprise. L’ailière débute la deuxième mi-temps avec quatre points. Sami Whitcomb réussit un nouveau panier derrière l’arc et Kahleah Copper l’imite sur la possession suivante pour boucler un 10-0 en faveur des visiteuses (54-49).

Noémie Brochant décisive en fin de rencontre

Los Angeles met fin à l’hémorragie grâce à Dearica Hamby et reprend brièvement l’avantage sur tir primé d’Erica Wheeler. Encore une fois, les deux formations s’échangent les paniers, l’occasion de voir Valériane Ayayi décocher sa première flèche à longue distance de la partie. Le dernier acte s’ouvre sur deux pertes de balle de Kahleah Copper, qui en compte déjà sept à ce moment de la rencontre, mais Los Angeles ne profite pas de ces erreurs pour créer l’écart (69-68).

Juste avant d’entrer dans le «money-time», Noémie Brochant réussit un nouveau tir derrière l’arc pour atteindre les 20 points, mais Phoenix est toujours menée (79-78). La Française force la décision dans les dernières minutes. D’abord, elle remet les deux formations à égalité. L’internationale tricolore ajoute deux points sur une passe de Sami Whitcomb. Elle signe ensuite une interception et envoie Alyssa Thomas finir en contre-attaque.

Los Angeles continue d’espérer et recolle à trois longueurs alors qu’il reste 20 secondes à jouer. Les Sparks sont contraintes d’envoyer DeWanna Bonner tirer des lancers francs, mais elle ne tremble pas. Phoenix s’impose 94 à 87 et met fin à sa série de trois défaites consécutives. Malgré ce succès, les playoffs sont encore bien loin puisque le Mercury compte sept victoires de moins que les Wings, classées huitièmes.

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