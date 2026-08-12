Caitlin Clark et Kelsey Mitchell font exploser la défense du Liberty

Le Liberty pensait avoir retenu la leçon. Il y a moins d’un mois, New York avait quitté Indianapolis avec une défaite de 20 points qui avait provoqué une réunion entre joueuses et quelques discussions franches en interne. La réaction avait été spectaculaire avec sept victoires lors des huit matchs suivants. Mais pour les retrouvailles avec Indiana, les mêmes problèmes sont réapparus, et Caitlin Clark et Kelsey Mitchell se sont chargées de les exposer.

Les deux arrières du Fever ont combiné 50 points dans la victoire 106-92 d’Indiana, avec 28 points pour Mitchell et 22 points et 10 passes pour Clark. C’est d’abord Kelsey Mitchell qui a dynamité la défense new-yorkaise. Elle inscrit 20 de ses 28 points en première mi-temps, alors que le Fever livre une véritable démonstration offensive.

Indiana shoote à 59% de réussite sur les deux premiers quart-temps et, surtout, à un incroyable 11/14 à 3-points (78.6%) ! Mitchell et Clark cumulent à elles seules un 7/8 derrière l’arc avant la pause, et New York ne trouve aucune solution pour ralentir le duo.

Un 15-7 en fin de deuxième quart-temps permet ainsi au Fever de prendre 17 longueurs d’avance (54-37), avant de rejoindre les vestiaires avec 64 points inscrits (64-46). Il s’agit de la troisième pire première mi-temps de l’histoire du Liberty en termes de points encaissés.

New York a pourtant eu l’occasion de relancer le match au retour des vestiaires. L’adresse extérieure d’Indiana retombe et le Liberty en profite pour passer un 11-2, réduisant son retard à neuf points (66-57) à 6 minutes 51 de la fin du troisième quart-temps. Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, 19 points chacune, tentent alors de remettre leur équipe sur les rails.

New York revient puis craque

New York reviendra une nouvelle fois à neuf longueurs, mais jamais davantage. Car contrairement à sa récente défaite face aux championnes de Las Vegas, où il avait laissé échapper une grosse avance, Indiana ne craque pas. Le Fever répond même par un 19-8 pour terminer le troisième quart-temps.

Kelsey Mitchell obtient notamment un panier avec la faute, avant que Sophie Cunningham ne sanctionne à 3-points dans la dernière minute pour faire grimper l’écart à vingt unités (87-67).

Cette fois, New York ne reviendra plus et s’incline 106-92. Jonquel Jones termine avec 14 points et 10 rebonds, mais le Liberty a surtout souffert défensivement, avec des rotations tardives et beaucoup trop d’espace laissé aux shooteuses d’Indiana. Les absences prolongées de Leonie Fiebich et Satou Sabally se font également ressentir, toutes deux étant indisponibles depuis plus d’un mois. Côté Frenchies, de la maladresse avec un 5 sur 16 cumulé par le duo Johannes-Fauthoux.

Côté Fever, si Kelsey Mitchell s’est occupée du scoring, Caitlin Clark a encore démontré toute son influence sur l’attaque d’Indiana. La meneuse termine avec 22 points et 10 passes décisives, tout en inscrivant quatre paniers à 3-points.

Mitchell en ajoute quatre également, tout comme Sophie Cunningham (12 points), et Indiana termine la rencontre avec un superbe 16/25 à 3-points, tandis qu’Aliyah Boston fait également beaucoup de dégâts à l’intérieur avec 19 points et 7 rebonds.

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