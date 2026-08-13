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Quand les stars des années 2000 brillaient à la March Madness

Publié le 13/08/2026 à 17:41 Twitter Facebook

NCAA – La folie de mars a connu son lot d’exploits individuels et d’actions d’anthologie. Retour sur les années 1990 dans cette compil’ rétro !

allen iverson

A l’exception de quelques énergumènes (Shawn Kemp, Kevin Garnett, Kobe Bryant), les plus grandes stars NBA des années 90 sont toutes passées par la case NCAA avant de débarquer en NBA.

Dans cette compilation rétro, la NCAA nous offre un petit bonbon de highlights où l’on peut apprécier un Shaq déjà dominateur sous la tunique de LSU, un Allen Iverson déjà insaisissable avec Georgetown, ou un Grant Hill déjà très aérien au alley oop pour Duke. Certains sont plus difficiles à reconnaître, tels Gary Payton, Steve Nash et Stephon Marbury qui ne sont pas encore passés en muscu…

Mêlant tirs improbables dans des fins de match sous apnée entre ses différentes couches de highlights individuels, ce clip a le mérite de mettre à l’honneur des joueurs moins connus également, que ce soit des All-Stars tombés dans l’oubli (Glenn Robinson, Nick Van Exel, Steve Smith, Derrick Coleman) ou de bons joueurs NBA en leur temps (Derek Anderson, Shawn Bradley, Antawn Jamison, Bob Sura)…

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Rédacteur Emmanuel Laurin

Journaliste à Basket USA depuis 2009, Emmanuel Laurin a été correspondant à Oklahoma City puis à Portland. Il a couvert de nombreux playoffs, Finales NBA, ainsi que la Summer League et le All Star Weekend, sans oublier l'Equipe de France depuis l'Euro 2015. Il a collaboré avec de nombreux magazines, dont Basket Le Mag, Total Basket, Maxi Basket, 5 Majeur ou encore le mag de la FFBB.
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