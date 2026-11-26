Considéré comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de tous les temps, Shawn Kemp (57 ans, ce 26 novembre) appartient au cercle très fermé des plus grands dunkeurs de l’histoire de la NBA.

Grâce à son association avec Gary Payton, l’ancien ailier fort des Sonics a volé au-dessus des cercles, martyrisé les anneaux, postérisé les défenseurs et surtout marqué les esprits de toute une génération, celle des années 90.

Demandez plutôt à Alton Lister, victime en 1992 de l’un des dunks les plus célèbres de l’histoire des playoffs, suivi d’une célébration tout aussi mythique…

Puissance, détente, explosivité : le « Reign Man » avait tout pour faire d’un simple dunk un événement. La preuve avec ce Top 100 des plus beaux dunks de sa carrière.

Shawn Kemp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1989-90 SEA 81 14 47.9 16.7 73.6 1.8 2.5 4.3 0.3 2.5 0.6 1.3 0.9 6.5 1990-91 SEA 81 30 50.8 16.7 66.1 3.3 5.1 8.4 1.8 3.9 1.0 2.5 1.5 15.0 1991-92 SEA 64 28 50.4 0.0 74.8 4.1 6.3 10.4 1.3 4.1 1.1 2.4 1.9 15.5 1992-93 SEA 78 33 49.2 0.0 71.2 3.7 7.0 10.7 2.0 4.2 1.5 2.8 1.9 17.8 1993-94 SEA 79 33 53.8 25.0 74.1 4.0 6.8 10.8 2.6 4.0 1.8 3.3 2.1 18.1 1994-95 SEA 82 33 54.7 28.6 74.9 3.9 7.0 10.9 1.8 4.1 1.2 3.2 1.5 18.7 1995-96 SEA 79 33 56.1 41.7 74.2 3.5 8.0 11.4 2.2 3.8 1.2 4.0 1.6 19.6 1996-97 SEA 81 34 51.0 36.4 74.2 3.4 6.6 10.0 1.9 4.0 1.5 3.5 1.0 18.7 1997-98 CLE 80 35 44.5 25.0 72.7 2.7 6.6 9.3 2.5 3.9 1.4 3.4 1.1 18.0 1998-99 CLE 42 35 48.2 50.0 78.9 3.1 6.1 9.2 2.4 3.8 1.1 3.0 1.1 20.5 1999-00 CLE 82 30 41.7 33.3 77.6 2.8 6.0 8.8 1.7 4.5 1.2 3.6 1.2 17.8 2000-01 POR 68 16 40.7 36.4 77.1 0.9 2.9 3.8 1.0 2.7 0.7 1.5 0.3 6.5 2001-02 POR 75 16 43.0 0.0 79.4 1.2 2.6 3.8 0.7 2.5 0.6 1.1 0.4 6.1 2002-03 ORL 79 21 41.8 0.0 74.2 1.9 3.9 5.7 0.7 3.0 0.8 1.3 0.4 6.8 Total 1051 28 48.8 27.7 74.1 2.9 5.5 8.4 1.6 3.6 1.1 2.6 1.2 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.