Considéré comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de tous les temps, Shawn Kemp (57 ans, ce 26 novembre) appartient au cercle très fermé des plus grands dunkeurs de l’histoire de la NBA.
Grâce à son association avec Gary Payton, l’ancien ailier fort des Sonics a volé au-dessus des cercles, martyrisé les anneaux, postérisé les défenseurs et surtout marqué les esprits de toute une génération, celle des années 90.
Demandez plutôt à Alton Lister, victime en 1992 de l’un des dunks les plus célèbres de l’histoire des playoffs, suivi d’une célébration tout aussi mythique…
Puissance, détente, explosivité : le « Reign Man » avait tout pour faire d’un simple dunk un événement. La preuve avec ce Top 100 des plus beaux dunks de sa carrière.
|Shawn Kemp
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|1989-90
|SEA
|81
|14
|47.9
|16.7
|73.6
|1.8
|2.5
|4.3
|0.3
|2.5
|0.6
|1.3
|0.9
|6.5
|1990-91
|SEA
|81
|30
|50.8
|16.7
|66.1
|3.3
|5.1
|8.4
|1.8
|3.9
|1.0
|2.5
|1.5
|15.0
|1991-92
|SEA
|64
|28
|50.4
|0.0
|74.8
|4.1
|6.3
|10.4
|1.3
|4.1
|1.1
|2.4
|1.9
|15.5
|1992-93
|SEA
|78
|33
|49.2
|0.0
|71.2
|3.7
|7.0
|10.7
|2.0
|4.2
|1.5
|2.8
|1.9
|17.8
|1993-94
|SEA
|79
|33
|53.8
|25.0
|74.1
|4.0
|6.8
|10.8
|2.6
|4.0
|1.8
|3.3
|2.1
|18.1
|1994-95
|SEA
|82
|33
|54.7
|28.6
|74.9
|3.9
|7.0
|10.9
|1.8
|4.1
|1.2
|3.2
|1.5
|18.7
|1995-96
|SEA
|79
|33
|56.1
|41.7
|74.2
|3.5
|8.0
|11.4
|2.2
|3.8
|1.2
|4.0
|1.6
|19.6
|1996-97
|SEA
|81
|34
|51.0
|36.4
|74.2
|3.4
|6.6
|10.0
|1.9
|4.0
|1.5
|3.5
|1.0
|18.7
|1997-98
|CLE
|80
|35
|44.5
|25.0
|72.7
|2.7
|6.6
|9.3
|2.5
|3.9
|1.4
|3.4
|1.1
|18.0
|1998-99
|CLE
|42
|35
|48.2
|50.0
|78.9
|3.1
|6.1
|9.2
|2.4
|3.8
|1.1
|3.0
|1.1
|20.5
|1999-00
|CLE
|82
|30
|41.7
|33.3
|77.6
|2.8
|6.0
|8.8
|1.7
|4.5
|1.2
|3.6
|1.2
|17.8
|2000-01
|POR
|68
|16
|40.7
|36.4
|77.1
|0.9
|2.9
|3.8
|1.0
|2.7
|0.7
|1.5
|0.3
|6.5
|2001-02
|POR
|75
|16
|43.0
|0.0
|79.4
|1.2
|2.6
|3.8
|0.7
|2.5
|0.6
|1.1
|0.4
|6.1
|2002-03
|ORL
|79
|21
|41.8
|0.0
|74.2
|1.9
|3.9
|5.7
|0.7
|3.0
|0.8
|1.3
|0.4
|6.8
|Total
|1051
|28
|48.8
|27.7
|74.1
|2.9
|5.5
|8.4
|1.6
|3.6
|1.1
|2.6
|1.2
|14.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.