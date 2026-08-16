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Cameron Boozer s’inspire du golf pour garder son calme

Publié le 16/08/2026 à 15:09
Modifié le 16/08/2026 à 16:59 Twitter Facebook

NBA – Passionné de golf grâce à son père, Cameron Boozer trouve que c’est une excellente pratique pour apprendre à garder son calme, une attitude que le rookie des Grizzlies souhaite adopter sur les parquets NBA.

cameron boozer

Cameron Boozer profite de son intersaison pour jouer au golf. Le rookie des Grizzlies était présent au TPC Southwind où il a pu jouer quelques balles avec le golfeur Tommy Fleetwood et le journaliste spécialisé en NFL Adam Schefter.

Cet amour pour le golf est né il y a quelques années. Son père, Carlos Boozer, notamment passé par les Bulls en NBA, lui a fait découvrir ce sport. Toutefois, l’ailier-fort de Memphis n’a aucun mal à avouer que son père et son frère aîné sont meilleurs que lui. Si le golf est un sport qu’apprécie Cameron Boozer, il y trouve aussi quelques similitudes avec le basket.

«Tous les tirs ne vont pas être parfaits et lorsque vous êtes frustré au golf, vous entrez dans une mauvaise spirale. Parfois, c’est la même chose au basket, rappelle Cameron Boozer qui a vu son début d’interview perturbé par le passage d’une guêpe. Nous parlions du moment où cette guêpe volait partout. Il ne faut pas paniquer et penser à la suite.»

Si Cameron Boozer passe du bon temps sur le «green», il n’oublie pas de préparer sa première saison NBA. Pour cela, l’ancien de Duke a passé beaucoup de temps à Memphis, mais il a aussi été aperçu à Miami. À South Beach, il a pu participer à quelques sessions d’entraînements avec des joueurs NBA comme Cade Cunningham, Amen Thompson et Davion Mitchell.

«En ce moment, il y a beaucoup de matchs d’entraînement», souligne le rookie des Grizzlies. «Les joueurs essaient principalement de reprendre du rythme. C’était amusant de jouer avec d’autres joueurs NBA.» 

Cameron Boozer a encore deux mois pour peaufiner ses gammes avant de lancer sa carrière NBA. Pour le moment, le premier adversaire des Grizzlies n’est pas encore connu, mais il le sera ce jeudi lorsque le calendrier des 30 franchises sera dévoilé.

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Thibault Mairesse
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