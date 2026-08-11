Bobby Portis n’a pas aimé le sous-entendu de Norman Powell

« Est-ce que je voulais retourner à Miami ? Oui, je le voulais. Les dirigeants du Heat ont pris leurs décisions, ils ont fait leurs mouvements et les choses se passent ainsi. C’est comme ça. » Norman Powell a été très clair sur ses envies cet été, celles de rester en Floride. Mais elles ont été confrontées à la réalité. C’est-à-dire à un départ vers Chicago et les Bulls.

Il faut dire que le Heat, en mettant la main sur Giannis Antetokounmpo, s’est retrouvé dans une situation où il fallait faire des choix.

« Franchement, dans le courant de la saison, je pensais revenir à Miami », insiste l’arrière dans un entretien avec Fadeaway World. « On savait qu’ils voulaient Giannis et on avait entendu des bruits qui disaient que Powell et Giannis ensemble, ça sonnait bien. Je pensais donc qu’il y avait un chemin vers cela. Je ne savais pas ce que Milwaukee voulait mais visiblement, pour avoir Giannis, il fallait prendre Bobby Portis. »

Pour avoir l’un, il faut prendre l’autre…

Tyler Herro, Kel’el Ware et Jaime Jaquez Jr. ont été envoyés à Milwaukee en échange des deux intérieurs, et la franchise floridienne a ensuite manœuvré pour entourer le Grec. Sans Norman Powell donc.

« Ils auraient pu agir et faire des choix s’ils l’avaient voulu », indique l’ancien des Clippers, en évoquant une possible prolongation avec le Heat. « Évidemment, Andrew Wiggins aurait dû renoncer à sa dernière année de contrat, en acceptant un salaire inférieur à ses 30 millions. Il aurait fallu se séparer de Nikola Jovic. Mais les franchises font ce qu’elles veulent. »

Par conséquent, Norman Powell a cherché une porte de sortie, qui s’est finalement trouvée dans l’Illinois. Mais ces déclarations ont fait réagir Bobby Portis, qui n’a pas apprécié la petite phrase sur lui, et surtout le sous-entendu qui va avec. L’intérieur, champion NBA en 2021, n’aurait été qu’une pièce ajoutée pour obtenir le gros lot qu’est Giannis Antetokounmpo…

« Yo Norm. J’ai toujours respecté ton jeu de loin. On est de la même Draft, en 2015, et on n’est plus que neuf encore dans la ligue. Mais ne prononce pas mon nom. Je ne suis pas un pion », écrit Portis sur X, en interpellant Powell. « Tu es mon pote, mon frère. Si tu veux discuter, appelle-moi directement », a répondu l’arrière.

Yo Norm @npowell2404 , I always respected ya game from a distance. We in the same draft. Shout out to 2015. Only bout 9 of us left but keep my name out your mouth brother. I ain’t no throw in piece. From champ to champ respectfully king. Be blessed brother. https://t.co/bjNZ1wu5sC — Bobby BP Portis (@BPortistime) August 11, 2026

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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