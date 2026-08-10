Joël Ayayi remplace Elie Okobo chez les Bleus

Une nouvelle opportunité en Equipe de France pour Joël Ayayi. Alors que le prochain rassemblement des Bleus débutera le 16 août à Orléans, Frédéric Fauthoux a décidé de faire appel au Français pour compléter son groupe.

Il profite du forfait d’Elie Okobo, qui ne pourra finalement pas participer à cette fenêtre de qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Fraîchement engagé avec Dubaï Basketball, l’ancien joueur de Monaco a passé des examens médicaux auprès de son nouveau club. À la suite de ces tests, il doit observer une période de repos incompatible avec le stage de préparation des Bleus. La FFBB n’a pas précisé la nature de son problème physique.

Pour Joël Ayayi, cette convocation représente une nouvelle occasion de s’installer dans le groupe de Frédéric Fauthoux, mais aussi d’évoluer avec son frère Gérald, déjà retenu dans le groupe, et aperçu cet été avec les Sixers en summer league.

Joël ne compte pour l’instant qu’une seule sélection avec l’équipe de France et intégrera un groupe de 14 joueurs au début du rassemblement dans le Loiret.

Timothé Luwawu-Cabarrot rejoindra pour sa part la sélection à compter du 21 août.

A Orléans, les Bleus préparent deux nouvelles rencontres importantes dans leur campagne de qualification pour le Mondial 2027 : ils recevront d’abord la Slovénie, le 27 août à 20h30 à l’Accor Arena de Paris, avant de se déplacer en Suède le 30 août.

Les 15 joueurs retenus

Joueur Naissance Taille Poste Sél. Points Club 2025/26 Sylvain Francisco 10/10/1997 1,79 m 1 33 271 Panathinaikos (Grèce) Matthew Strazel 05/08/2002 1,82 m 1 23 139 Anadolu Efes (Turquie) Evan Fournier 29/10/1992 1,99 m 2/3 118 1 329 Olympiakos Le Pirée (Grèce) Joël Ayayi 05/03/2000 1,93 m 2/1 1 0 Paris Basketball Terry Tarpey 02/03/1994 1,96 m 2 35 116 Paris Basketball Nadir Hifi 16/07/2002 1,84 m 2 13 64 Paris Basketball Gérald Ayayi 24/08/2001 1,88 m 2/1 4 17 Cholet Basket Timothé Luwawu-Cabarrot 09/05/1995 2,01 m 3 44 267 Baskonia Vitoria (Espagne) Axel Bouteille 14/04/1995 2,01 m 3 18 138 Buducnost Podgorica (Monténégro) Jaylen Hoard 30/03/1999 2,04 m 4 20 104 Maccabi Tel Aviv (Israël) Amine Noua 07/02/1997 2,00 m 4 16 124 Aris Salonique (Grèce) Yves Pons 07/05/1999 1,97 m 4 6 24 MoraBanc Andorra (Espagne) Rudy Gobert 26/06/1992 2,16 m 5 114 1 022 Minnesota Timberwolves (NBA) Victor Wembanyama 04/01/2004 2,23 m 5 15 263 San Antonio Spurs (NBA) Maxime Raynaud 07/04/2003 2,14 m 5 2 26 Sacramento Kings (NBA)

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