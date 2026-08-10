Le jour où Don Nelson a fait pleurer Gregg Popovich avec… une œuvre d’art

Don Nelson et Gregg Popovich sur un même banc. Les fans des Warriors ont été les témoins de cette association entre deux légendes – ou en devenir dans le cas de « Pop » – du coaching pendant deux ans (1992-1994).

Dans une interview accordée à Sportskeeda en 2023, en amont de l’intronisation du coach des Spurs au Hall of Fame, Nelson, qui s’est éteint ce week-end à l’âge de 86 ans, était revenu dans le détail sur sa relation avec son homologue. Et notamment sur leur période commune à San Francisco, avant la reprise de fonction de Popovich comme « head coach » des Texans en 1996.

« C’est l’entraîneur de basket le plus remarquable que j’aie jamais côtoyé », lâche, lors de l’interview, Nelson qui avait repéré son futur assistant en 1991, lors d’une série au premier tour des playoffs face aux Spurs, remportée par les Warriors. Larry Brown était alors aux commandes, avec Popovich comme membre de son staff.

Repéré lors des playoffs 1991

À l’époque, Nelson avait l’habitude d’arriver tôt dans les salles le jour des matchs, de s’asseoir dans les tribunes et d’observer les adversaires à l’entraînement. Objectif : repérer quelque chose dont il pourrait tirer parti le soir même. C’est dans ce contexte que son attention s’est portée sur un « certain Popovich ».

« J’ai été impressionné par la manière dont il travaillait, par les aspects sur lesquels il insistait et par les relations qu’il entretenait avec les joueurs. Tout cela était remarquable. Je me suis donc dit que ce gars-là était vraiment un bon entraîneur. Après notre victoire contre eux, Larry a été viré. Pop aussi. Il cherchait donc un emploi », rapporte Nelson.

Sans même l’avoir rencontré formellement, le coach des Warriors l’avait appelé pour lui proposer un entretien et un poste d’assistant. Proposition acceptée. Direction la Californie donc pour Popovich, où il connaîtra, selon Nelson, « deux des meilleures années qui soient ensemble. Nous avons noué une amitié et une relation qui n’ont pas d’équivalent. »

Au cœur de cette relation, il y a cette anecdote savoureuse racontée par Nelson. Ce dernier, pour l’anniversaire de son assistant, se met en tête de lui offrir une œuvre de l’ancien entraîneur de « Pop » à Air Force, par ailleurs « artiste assez talentueux ». Prêt à signer un beau chèque, Nelson passe alors un coup de fil à l’homme en question qui refuse de lui faire payer quoi que ce soit.

Popovich ému aux larmes

« Il m’a envoyé un magnifique tableau représentant un Amérindien. J’ai reçu le tableau et lui ai fait mettre un très beau cadre. Ensuite, je suis allé dans une galerie d’art et j’ai dit au galeriste : ‘Mettons-le dans votre galerie. Je vais faire une blague à Pop. Je veux l’y emmener et faire en sorte qu’il trouve le tableau. Je veux que vous lui mettiez un gros prix.’ », raconte Nelson.

Ce sera 25 000 dollars. Plus tard, les deux techniciens se rendent ainsi dans la fameuse galerie, et le coach fait en sorte que son assistant tombe sur le tableau. Le « piège » fonctionne, car Popovich reconnaît la patte de son ancien entraîneur à Air Force. « Il dit : ‘C’est mon Coach ! C’est bien lui !’ Alors je lui dis : ‘C’est vraiment lui, Pop ? J’aimerais te l’acheter.’ On l’amène à la caisse et le vendeur nous dit : ‘C’est 25 000 dollars.’ Je lui réponds : ‘Emballez-le et donnez-le à Pop.’ »

Le futur technicien des Spurs, accompagné des autres assistants de l’équipe, n’en revient pas, et en vient aux larmes du fait du geste du facétieux Nelson.

« Il pleure littéralement comme un bébé. On décide donc de lui révéler la blague au dîner et de lui expliquer qu’on lui avait fait une farce. On arrive au restaurant et on lui raconte tout ce qui s’était passé. On a énormément ri de cette histoire. On en rigole encore aujourd’hui. Pop n’arrêtait pas de répéter : ‘Bordel, Nellie, tu m’as bien eu !’ »

Un « prank » qui scellera l’amitié entre les deux coachs les plus victorieux de l’histoire de la ligue.

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