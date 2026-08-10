Marine Johannès tout sourire après son record de points

Entre le Liberty et les Aces, il n’y a pas eu de suspense et la franchise de New York a mené du début à la fin pour s’offrir un large succès de 40 points (111-71). Parmi les satisfactions de la soirée, il y a la prestation de Marine Johannès. La Française s’est offerte son record de points en WNBA avec 27 unités à 9/14 au tir et 7/12 derrière l’arc.

Dès son entrée en jeu, elle est servie par Marine Fauthoux pour s’offrir un premier panier à 3-points. Une action loin d’être isolée puisque 17 des 27 points de Marine Johannès ont été inscrits après une passe décisive de sa compatriote.

«Nous avons beaucoup de joueuses qui peuvent jouer. Toute la question est de trouver la bonne combinaison entre la défense et l’attaque et de savoir qui peut jouer avec qui», explique Chris DeMarco après la rencontre. «Nous avons trouvé la bonne formule et nous avons confiance en cette équipe.»

Malgré ce premier panier lointain, Marine Johannès ne crève pas l’écran en première mi-temps et compte sept points lors du retour aux vestiaires. Il faut attendre la fin du troisième quart-temps pour la voir sérieusement monter en régime. Servie à deux reprises par Marine Fauthoux, elle finit dans la raquette avant de décocher une flèche à longue distance.

Quatre tirs primés dans le dernier acte !

Dans les derniers instants de la période, elle pose ses appuis à un mètre de la ligne à 3-points et s’élève face à Kierstan Bell.

«Je me suis bien sentie», affirme Marine Johannès. «Même si elles jouaient sans plusieurs joueuses, nous devions rester prêtes et concentrées. Les titulaires et les joueuses du banc ont fait du bon travail. Le ballon a bien circulé et nous avons été en confiance.»

Marine Johannès débute le dernier acte avec une perte de balle, mais elle se rattrape juste après avec un nouveau panier lointain, toujours servie par Marine Fauthoux. «MJ» est sur tous les fronts dans cette fin de rencontre. Si elle réussit trois paniers primés supplémentaires, elle brille aussi à la passe et sert ses intérieures.

«Dans le quatrième quart-temps, tout le monde a pu apporter sa pierre à l’édifice. Tout le monde souriait et était heureux de partager le ballon», se réjouit Marine Johannès. «Donc, c’est une super sensation quand nous finissons une rencontre comme ça.»

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