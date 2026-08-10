Patrick Beverley va-t-il prendre la suite de Tony Snell à Boulazac ?

Août 2025. Tony Snell, avec son solide CV en NBA, débarque en France en signant avec Boulazac. Un an après, l’ailier américain a fait ses valises. Mais le club français est encore ambitieux et, en ce mois d’août 2026, pourrait signer un autre ancien joueur NBA, avec un curriculum encore plus impressionnant : Patrick Beverley.

D’après les informations de BeBasket, Boulazac tente en effet de signer l’ancien joueur des Rockets et des Clippers.

Le meneur de jeu de 38 ans, grande gueule qui n’a peur de rien, sort de deux saisons en Europe, avec l’Hapoël Tel-Aviv puis à Salonique, mais il est surtout connu pour ses douze saisons en NBA. Patrick Beverley y a disputé 666 matches de saison régulière et 71 de playoffs, pour 8.3 points de moyenne.

Il a surtout à son palmarès trois sélections dans les All-Defensive Teams. En 2014 et 2020, il avait élu dans la deuxième, et en 2017, sacré dans la première. Pendant plusieurs saisons, au mitan des années 2010, il a fait partie des meilleurs défenseurs extérieurs de la Grande Ligue, chargé de défendre sur les Russell Westbrook, Stephen Curry et autres monstres offensifs de la conférence Ouest.

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