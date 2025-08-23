Tony Snell réapparait en France !

“Bien sûr, je veux revenir et jouer [en NBA], mais j'ai un but plus important encore maintenant. Ce n'est plus seulement pour moi. C'est aussi pour mes garçons. C'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Non seulement pour moi, mais pour ma femme et mes enfants.”

Il y a 18 mois, Tony Snell était en quête d'un contrat en NBA pour valider ses dix ans de présence dans la ligue, et ainsi pouvoir assurer la prise en charge de ses deux fils, Karter (3 ans) et Kenzo (2 ans), tous deux diagnostiqués d'un trouble du spectre autistique. L'ancien shooteur des Bulls a aussi tardivement découvert qu'il était dans le spectre autistique et il refusait des contrats de 10 jours car il avait besoin d'un vrai contrat.

Finalement, Snell ne parviendra jamais à trouver mieux que des contrats en G-League, à Maine puis Sioux Falls, et cette année, il a décidé de quitter les Etats-Unis. Ce samedi, on apprend qu'il arrive à Boulazac, en Elite 2 (ex-Pro B). Il sera le plus gros CV en France avec ses 601 matches en saison régulière.

“Shooteur et défenseur reconnu en NBA pendant 9 saisons, Tony SNELL débarque avec la ferme intention de transmettre à ses partenaires son amour pour le jeu et sa soif de victoires” peut-on lire sur le site officiel du club. “Son parcours atypique, sa personnalité attachante ainsi que ses qualités de basketteur raviront à coup sûr tous les amoureux du Boulazac Basket Dordogne lors de nos matches au Palio et dans toutes les salles de Betclic Elite !”

Tony Snell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 CHI 77 16 38.4 32.0 75.6 0.3 1.4 1.6 0.9 1.1 0.4 0.6 0.2 4.5 2014-15 CHI 72 20 42.9 37.1 80.0 0.4 2.0 2.4 0.9 1.2 0.4 0.7 0.2 6.0 2015-16 CHI 64 20 37.2 36.1 90.9 0.3 2.8 3.1 1.0 1.6 0.3 0.8 0.3 5.3 2016-17 MIL 80 29 45.5 40.6 81.0 0.3 2.8 3.1 1.2 1.6 0.7 0.7 0.2 8.5 2017-18 MIL 75 27 43.5 40.3 79.2 0.1 1.8 1.9 1.3 1.5 0.6 0.5 0.4 6.9 2018-19 MIL 74 18 45.2 39.7 88.1 0.4 1.7 2.1 0.9 1.2 0.4 0.3 0.2 6.0 2019-20 DET 59 28 44.5 40.2 100.0 0.2 1.7 1.9 2.2 1.7 0.5 0.5 0.3 8.0 2020-21 ATL 47 21 51.5 56.9 100.0 0.4 2.0 2.4 1.3 1.6 0.3 0.5 0.2 5.3 2021-22 * All Teams 53 16 40.4 35.2 100.0 0.3 1.6 1.9 0.5 1.3 0.3 0.4 0.2 3.5 2021-22 * POR 38 14 37.1 32.0 100.0 0.3 1.6 1.9 0.5 1.2 0.2 0.3 0.2 2.6 2021-22 * NOP 15 18 44.6 39.6 100.0 0.3 1.7 2.1 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 5.9 Total 601 22 43.1 39.4 84.6 0.3 2.0 2.3 1.1 1.4 0.4 0.6 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.