Les Françaises de Golden State assurent à Los Angeles

À Los Angeles, les Valkyries avaient l’occasion d’asseoir leur deuxième place au classement puisque les Aces ont été largement dominées par le Liberty plus tôt dans la soirée. Les premiers points sont inscrits par Cecilia Zandalasini, marquant ainsi le début d’une excellente soirée pour l’Italienne. L’ailière compte 15 points à la fin de la rencontre avec 5 tirs à 3-points réussis en autant de tentatives.

Ce début de match est à sens unique. En plus de Cecilia Zandalasini, Gabby Williams (11 points) est bien en jambes. La Française inscrit six points dans un 9-0 des Valkyries qui leur permet de mener de dix points, seulement quatre minutes après le coup d’envoi (14-4).

Golden State creuse l’écart avec l’entrée en jeu de ses remplaçantes. Si Janelle Salaün (8 points) manque son premier tir derrière l’arc, elle profite du rebond offensif de Kaila Charles pour obtenir une seconde chance et débloquer son compteur. Dans la foulée, Kaitlyn Chen et Tiffany Hayes inscrivent aussi leurs premiers points, offrant une confortable avance aux visiteuses après dix minutes de jeu (29-15).

Los Angeles essaie de combler son retard dans la période suivante. Ariel Atkins et Erica Wheeler se montrent derrière l’arc, mais Golden State ne faiblit pas. Kayla Thornton réplique immédiatement avec un panier lointain. Elle enchaîne avec un panier à mi-distance et Cecilia Zandalasini plante son quatrième tir primé de la rencontre (39-23).

Les Sparks pensent avoir trouvé une faille avant la mi-temps lorsque Kiana Williams sanctionne en transition et que Nneka Ogwumike prend le meilleur sur Kayla Thornton dans la raquette. Cependant, tous leurs efforts sont réduits à néant lorsque Tiffany Hayes s’offre deux «and one» juste avant la pause (45-32).

Les Valkyries secouées dans le dernier acte

En sortant des vestiaires, Los Angeles essaie de repasser sous les dix points, sans succès. Cecilia Zandalasini est toujours inarrêtable à 3-points tandis que Kayla Thornton intercepte un ballon pour finir en contre-attaque. Dans la foulée, Tiffany Hayes et Kaila Charles alourdissent la mise derrière l’arc et Janelle Salaün s’offre un «stepback» à mi-distance sur la tête de Dearica Hamby (64-47).

Alors que les Valkyries semblent se diriger vers un succès facile, les Sparks se réveillent dans le dernier acte. Cameron Brink enrhume Laeticia Amihere pour finir près du cercle. Elle réussit ensuite un tir primé et Dearica Hamby se charge de conclure ce 7-0 (68-60). Le 2+1 de Veronica Burton ne calme pas les ardeurs californiennes puisque Erica Wheeler et Nneka Ogwumike ramènent leur équipe à un point avec deux minutes restantes à jouer (71-70).

Tiffany Hayes et Erica Wheeler se rendent les paniers à 3-points, mais ce sont les Françaises de Golden State qui scellent le sort de la rencontre. Gabby Williams intercepte un ballon avant d’être servie par Veronica Burton pour finir dans la raquette. La meneuse des Valkyries trouve ensuite Janelle Salaün à 3-points.

Pour essayer de revenir, les Sparks sont contraintes d’envoyer les joueuses de Natalie Nakase tirer des lancers francs, mais elles ne tremblent pas. Golden State s’impose 84 à 78 et signe un quatrième succès consécutif pour se rapprocher un peu plus de sa qualification en playoffs.

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