Keaton Wallace prend la direction de Tel-Aviv

En fin de contrat avec les Hawks, où il jouait depuis deux ans, Keaton Wallace se relance dans un tout nouveau championnat et sur un tout nouveau continent. En effet, le Maccabi Tel-Aviv a annoncé sa signature pour les deux prochaines années.

« Je suis prêt à me mettre au travail avec ma nouvelle équipe, à gagner des matchs et à prendre du plaisir », a réagi le meneur dans une courte vidéo.

À 27 ans, Keaton Wallace ne s’éternise donc pas en NBA, à peine deux ans après y être arrivé dans la peau d’un joueur non drafté. À Atlanta, il aura affiché 4.2 points, 2.1 passes et 1.3 rebond de moyenne (à 35% à 3-points) sur une dizaine de minutes et en plus de 80 matchs. Mais c’est en G-League qu’il aura passé le plus clair de son temps, avec près de 16 points, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne (à 41% à 3-points).

Le grand frère de Cason Wallace vient du même coup renforcer une formation israélienne orpheline de Lonnie Walker IV, parti chez les Nuggets, mais où l’on retrouve des joueurs de qualité comme Jaylen Hoard, Oshae Brissett, T.J. Leaf ou bien Yam Madar. Ainsi que Daniel Theis et Armando Bacot, deux autres recrues estivales.

Sacré champion d’Israël en juin dernier pour la 58e fois de son histoire (un record), le Maccabi sera aussi engagé en Euroligue la saison prochaine.

Keaton Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 31 16:10 40.1 32.9 100.0 0.2 1.4 1.6 2.6 1.3 0.9 1.1 0.3 5.4 2025-26 ATL 53 10:07 39.8 37.3 66.7 0.1 1.0 1.1 1.8 0.9 0.5 0.5 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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