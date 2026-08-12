La Luka 5 en mode « Miami Vice »

Jordan Brand continue d’exploiter à fond le potentiel de la Jordan Luka 5, mise en avant après la sortie d’un neuvième coloris pour le marché français, et peut-être l’un des plus marquants.

Baptisée « Night Drive », cette nouvelle version de la cinquième chaussure signature du maître à jouer de la Slovénie et des Lakers Luka Doncic reprend le thème « Miami Vice » et donc aussi les couleurs des maillots « City Edition » du Miami Heat, avec une tige rose assortie d’une partie supérieure noire et des finitions en bleu clair, notamment pour faire ressortir le logo du meneur des Lakers sur la languette. La petite touche originale se situe une fois encore à l’intérieur de la languette où on retrouve un cœur en rouge, comme sur chaque Luka 5.

Niveau technique, la semelle de la Jordan Luka 5 envoie du très lour avec une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur équipée d’une mousse Cushlon 3.0 et du système IsoPlate pour absorber les impacts et améliorer la réactivité.

La Jordan Luka 5 « Night Drive » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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