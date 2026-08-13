Li-Ning tâte le terrain avec la « Wade Shadow 6 »

Après Anta Sports qui s’est énormément investi sur le marché européen cette année sous l’impulsion de la collection signature de Kyrie Irving (et Klay Thompson), la saison à venir marquera peut-être l’arrivée en grande pompe de l’équipementier chinois Li-Ning.

Ce dernier a été le grand gagnant de l’été en faisant signer Stephen Curry dans son écurie. De quoi lui donner un rayonnement mondial, notamment sur le marché européen, peu exploité jusqu’à présent.

La sortie de cette « Wade Shadow 6 » va ainsi permettre de tester un peu le marché, avec un modèle bien plus abordable que la ligne « Way of Wade », vendu à plus de 200 euros. La Li-Ning « Wade Shadow 6 » est ainsi à retrouver à trois coloris : un « Miami Night » en rose, blanc et gris, un « fantasy » alliant blanc, bleu, rose et orange, et un « Liberty » aux couleurs de la franchise WNBA du New York Liberty, en vert turquoise et noir.

Les trois coloris de la Li-Ning « Wade Shadow 6 » sont d’ores et déjà disponibles sur Basker4Ballers au prix de 100 euros la paire.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google