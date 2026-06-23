Les 37 points de Dominique Malonga ne suffisent pas au Storm

Le Storm recevait les Wings avec pour objectif d’éviter une 11e défaite consécutive. Les premières minutes sont marquées par l’activité offensive de Dominique Malonga (37 points, 12 rebonds). La Française inscrit les six premiers points de son équipe, mais ses coéquipières ne sont pas adroites et les tentatives infructueuses derrière l’arc s’enchaînent.

Les Wings profitent de cette maladresse pour créer un premier écart. Dallas passe un 9-0 porté par cinq points d’Azzi Fudd (26 points, 11/17 au tir). Pour boucler ce premier acte, Maddy Siegrist trouve Aziaha James dans le corner à 3-points et permet aux Texanes de mener 26 à 19.

La période suivante est compliquée pour le Storm qui alterne entre les tirs ratés et les pertes de balle. La formation de Sonia Raman passe plus de cinq minutes sans inscrire le moindre point. Dallas creuse l’écart grâce au duo Arike Ogunbowale – Jessica Shepard (36-23). Finalement, c’est Zia Cooke qui met fin à la disette de Seattle avec une flèche à longue distance. Ce panier est le point de départ d’un 14-0 en faveur des locales qui repassent devant après un panier primé de Natisha Hiedeman (21 points, 11 passes). Avant de rejoindre les vestiaires, Dominique Malonga plante son premier tir à 3-points de la soirée, offrant une courte avance aux locales (42-40).

Dès la reprise, Azzi Fudd remet les deux formations à égalité, mais Dominique Malonga lui répond immédiatement dans la raquette. Contrairement au deuxième quart-temps, ce troisième acte est en faveur du Storm, mais Dallas ne se laisse pas distancer. Les Texanes passent un nouveau 9-0 pour revenir à hauteur de Seattle (59-59). Ce troisième quart-temps se termine sur un panier primé de Li Yueru au buzzer, redonnant l’avantage aux visiteuses (67-66).

À cinq minutes du terme, les deux formations sont toujours à égalité (82-82). Ce «money-time» est marqué par Natisha Hiedeman. Dans un premier temps, elle sert Awa Fam à 3-points avant de réussir un panier primé et de s’élever face à Azzi Fudd à mi-distance (94-88).

Paige Bueckers et Azzi Fudd sauvent Dallas

Cependant, ce bon passage ne suffit pas à sceller le sort de la rencontre. Paige Bueckers (27 points, 5 rebonds, 5 passes) profite d’un écran de Li Yueru pour décocher une flèche à longue distance. Même situation sur la possession suivante avec Jessica Shepard en poseuse d’écran et Dallas égalise. Avec 40 secondes à jouer, Natisha Hiedeman sert Dominique Malonga dans la raquette, mais les Wings ont encore un ballon pour égaliser ou envoyer le match en prolongation.

Cette dernière possession arrive dans les mains de Paige Bueckers. À mi-distance, la meneuse s’élève face à Flau’jae Johnson et la rencontre part en prolongation (96-96). Au cours de cette période supplémentaire, aucune équipe n’arrive à se détacher. Dans la dernière minute, Zia Cooke donne un point d’avance au Storm, mais Paige Bueckers s’élève, une nouvelle fois, face à Flau’jae Johnson. Un panier qui permet à la star des Wings de passer la barre des 1 000 points en carrière.

Cependant, cela ne suffit pas et Dominique Malonga redonne l’avantage au Storm avec moins de 30 secondes sur l’horloge. Pour lui répondre, Azzi Fudd prend le meilleur sur Zia Cooke et établit un nouveau record personnel avec 26 points. Si Seattle a une possession pour égaliser, Dominique Malonga perd le ballon sur une passe à destination de Zia Cooke. Après un lancer franc réussi d’Aziaha James, Seattle a une deuxième chance, mais Natisha Hiedeman loupe la balle de match à 3-points et les Wings s’imposent 112 à 110.