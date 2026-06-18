Le record de Dominique Malonga n’a pas suffi face au Fire

Toujours sans victoire depuis le 24 mai, le Storm se rendait à Portland pour essayer de mettre fin à la disette. Les premiers points de la partie sont inscrits par Dominique Malonga (28 points, 11 rebonds). Rapidement, le Fire répond et réussit quatre tirs à 3-points pour faire la course en tête (12-7). Seattle ne se laisse pas distancer grâce à Natisha Hiedeman (19 points, 6 rebonds) tandis que Zia Cooke se charge de remettre les deux formations à égalité (21-21).

Le mano-a-mano se poursuit dans le deuxième quart-temps. Alors que le Storm est porté par Natisha Hiedeman et Dominique Malonga, le Fire compte sur Carla Leite (20 points, 10 passes) pour rester dans le match. Avant de rejoindre les vestiaires, la meneuse française plante un tir derrière l’arc et enchaîne avec un 2+1, mais Portland est mené d’un point.

Ce petit point de retard est effacé dès la reprise lorsque Carla Leite trouve Bridget Carleton (24 points, 7/13 à 3-points) pour une flèche à longue distance (50-48). Côté Storm, c’est Dominique Malonga qui s’occupe de l’attaque avant d’être suivie par deux paniers lointains d’Awa Fam. La Française capte ensuite un rebond offensif et remet la balle dans le cercle. Dans la foulée, elle est servie par Flau’jae Johnson pour offrir dix points d’avance à Seattle, ce qui est le plus gros écart du match (66-56).

Seattle cale au pire moment

Si le Storm espérait mettre fin à sa série de défaites, le Fire éteint rapidement cet espoir. Portland retrouve de l’adresse à 3-points tandis que Carla Leite s’offre un panier dans la raquette pour réduire l’écart à une possession à huit minutes du terme (74-72). Au moment d’entrer dans le «money-time», Dominique Malonga prend le meilleur sur Megan Gustafson et bat son précédent record de points qui était de 22 unités.

À trois minutes de la fin de la partie, Natisha Hiedeman réussit son cinquième tir lointain, mais Seattle connaît un coup d’arrêt fatal dans la foulée. Les visiteuses n’inscrivent que deux points sur cette fin de match. Le Fire en profite. Carla Leite sert Emily Engstler à 3-points, ce qui marque le coup d’envoi d’un 13-2 pour l’équipe locale.

Megan Gustafson égalise tandis qu’Emily Engstler redonne l’avantage au Fire. Toujours derrière l’arc, Bridget Carleton scelle le sort de ce match et Portland s’impose 94 à 89.