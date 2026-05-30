Le défi des Spurs : ce Thunder ne perd jamais deux matches de suite en playoffs

Neuf victoires pour aucune défaite. C’est le bilan du Thunder depuis deux ans en playoffs après une défaite. En d’autres termes, depuis avril 2025, Shai Gilgeous et ses partenaires n’ont jamais perdu deux matches de suite. C’est dire si les Spurs sont face à un défi compliqué, même si en saison régulière, Victor Wembanyama et les siens avaient infligé deux revers d’affilée au Thunder. C’était les 23 et 25 décembre dernier, et le second n’était autre que le premier revers du Thunder à domicile cette saison. De quoi donner un peu d’espoir.

Ce qui peut davantage effrayer les Spurs, c’est la capacité de réaction du Thunder. Lors de ces neuf victoires après un revers, OKC affiche un écart moyen de +15.4 points ! Si l’on prend la série face aux Spurs, c’est plus nuancé puisque le Thunder s’est imposé de 9 points (122-113) dans le Game 2, puis de 13 unités (127-114) dans le Game 5, même si les champions NBA avaient compté jusqu’à 20 points d’avance.

« Nous avons accumulé beaucoup d’expériences jusqu’à présent », a rappelé Mark Daigneault. « Et la principale leçon que nous avons apprise, c’est que chaque match a sa propre histoire. Chaque victoire doit être méritée. Le Game 7 ne sera pas différent. Nous affrontons évidemment une excellente équipe. Nous devons clairement jouer beaucoup mieux que lors du Game 6 et nous le savons grâce à toutes les expériences que nous avons vécues. »

Le Thunder possède 74% de chances de se qualifier

Jouer à domicile ne garantit toutefois rien. Dans l’histoire des playoffs, sur 159 Game 7 disputés, l’équipe qui recevait s’est imposée 117 fois, soit un taux de victoire de 73,6 %. Cependant, au cours de chacune des 11 dernières saisons, au moins une équipe en déplacement a remporté un Game 7, dont deux cette saison avec les Sixers à Boston et les Cavaliers à Detroit.

Quant au Thunder, il avait disputé deux Game 7 la saison dernière et avait remporté les deux : contre les Nuggets en demi-finales de conférence puis contre les Pacers en finale NBA. C’était à domicile.

« Chaque match représente un défi différent et, évidemment, quand on perd, cela fait un peu plus mal et cela apporte une motivation supplémentaire. Dans ces moments-là, nous avons tendance à nous battre encore plus fort » conclut Shai Gilgeous-Alexander, qui parle du match le plus important de sa carrière.

Plus important encore que le Game 7 face aux Pacers la saison passée ?