Après son Game 6 raté, SGA face au plus grand match de sa carrière

Auteur d’une impressionnante série à 20 points ou plus, Shai Gilgeous-Alexander, recordman historique en la matière, a beaucoup plus de mal à atteindre cette barre face aux Spurs.

Limité à 19 points (6/15 aux tirs) lors de la débandade subie par sa formation lors du Game 4, le Canadien a connu le même sort la nuit passée pour la 6e manche. L’explication à sa nouvelle sortie de route ? « Je ne suis pas très sûr, pour être honnête. Une grande partie des tirs que je prends, je les ai tentés plein de fois auparavant, et les sensations sont bonnes », décrit-il.

Après avoir converti ses deux premiers tirs de la soirée – un tir à mi-distance devant Stephon Castle, puis un « stepback » lointain devant Devin Vassell -, « SGA » a pourtant eu par la suite beaucoup plus de mal à shooter dans de bonnes conditions.

Castle donc, Dylan Harper, Carter Bryant… Ils ont tous essayé de rester un maximum à son contact pour l’empêcher de créer la distance, la « séparation », pour envoyer ses tirs. Résultat, Shai Gilgeous-Alexander a fini sa soirée avec seulement 15 points à 6/18 aux tirs, sans convertir de loin (0/5) en 28 minutes. Sa plus petite soirée en playoffs.

Créateur comme jamais ces dernières semaines, le Canadien n’a pas non plus compensé son manque de « scoring » avec de la distribution, terminant avec deux fois moins de passes décisives (4) que sa moyenne (8.2) dans ces phases finales.

« C’est trop tard pour abandonner tout mon travail »

« (Mes tirs) ne rentrent pas. Mais c’est trop tard pour abandonner tout mon travail, abandonner mon jeu et ce que je suis. À ce stade de la saison, je dois faire confiance à tout ça, et ça passe ou ça casse », formule le leader du Thunder qui repousse l’idée que la fatigue a pu jouer dans cette contre-performance.

De son côté, Mark Daigneault dit avoir été « encouragé par les brèches que nous avions réussi à lui ouvrir » lors du match précédent. Son superstar avait signé son match le plus prolifique de la série (32 points) avec de nombreux passages aux lancers-francs (16/17). « De toute évidence, je ne pense pas que nous ayons été capables de faire aussi bien ce soir. »

Le Canadien n’a obtenu que trois lancers dans ce Game 6. « Je ne discréditerais jamais la défense et l’adversaire. Mais il y a des choses que nous pouvons mieux faire. C’est similaire à ce que je disais après le Game 4. Notre approche globale ce soir par rapport à celle de San Antonio ne nous a pas donné les meilleures chances en attaque. Et une partie de cela venait de notre défense », juge le coach.

Sans défense solide, impossible de partir en contre et « desserrer un peu plus » la défense adverse. En résumé, « ce n’est pas un seul gars, ses tirs, ou quoi que ce soit de ce genre. On doit tous mieux jouer des deux côtés du terrain. Si on fait ça, cela mettra tout le monde dans de meilleures conditions », déduit Mark Daigneault.

Le Thunder devra y parvenir samedi pour ce Game 7 à domicile. Shai Gilgeous-Alexander parle du « match le plus important de [s]a carrière ». « Et si je perds, ma saison est terminée. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.