Matchs à plus de 20 points : Shai Gilgeous-Alexander s’offre le record à l’extérieur

Au cœur d’une petite sortie offensive pour sa formation (8/39 à 3-points…), il a encore brillé. À Dallas, Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois porté les siens avec ses 30 points à 12/20 aux tirs. Une sortie d’ailleurs légèrement en deçà de sa production habituelle.

Mais la star du Thunder a assez scoré pour signer son 59e match consécutif à l’extérieur avec au moins 20 points. Il dépasse ainsi la légende Wilt Chamberlain, qui avait établi le record lors de la saison 1961/62.

« C’est évidemment un excellent joueur à l’extérieur. Il n’y a pas vraiment de différence dans son jeu, qu’il soit à domicile ou à l’extérieur. C’est un certain niveau que certains joueurs atteignent : cette capacité à être performant de manière constante dans tous les environnements. On a beaucoup de gars comme ça dans leur rôle, mais il en fait clairement partie », réagit son coach Mark Daigneault.

Rendez-vous le 9 mars ?

« SGA » se rapproche d’un autre record de Wilt Chamberlain. Le joueur du Thunder vient de signer son 123e match consécutif à au moins 20 points. Le Hall of Famer, lui, était monté à 126 matchs de suite dans les années 1960.

Après avoir marqué 17 points dans le dernier match de la saison régulière 1960/61, l’homme aux 100 points avait inscrit au moins 20 points durant l’intégralité de la saison suivante (80 matches joués à l’époque), puis durant les 46 premiers de l’exercice 1962/63, avant un match à seulement 6 points, le 20 janvier 1963, écourté après seulement quatre minutes disputées… parce qu’il avait été exclu suite à deux fautes techniques !

On imaginait le Canadien s’emparer de ce record autour du 20 février. Seulement, une blessure aux abdominaux l’a tenu écarté des parquets pour plusieurs semaines. S’il ne rate pas d’autre match d’ici là, et garde bien sûr cette dynamique offensive, « SGA » pourrait s’offrir ce record le 9 mars prochain lors de la réception des Nuggets.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 50 33:19 55.0 38.5 89.2 0.5 3.9 4.4 6.5 2.0 1.3 2.1 0.8 31.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.