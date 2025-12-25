Et de trois pour les Spurs, encore vainqueurs à Oklahoma City !

Jalen Williams, Chet Holmgren et compagnie, qui inscrivent leurs sept premiers tirs du match. En feu, Oklahoma City passe 18 points aux Spurs dans les quatre premières minutes de la partie (18-12). Lu Dort y va à son tour de deux banderilles à 3-points, mais San Antonio s’accroche grâce à sa base arrière De’Aaron Fox – Stephon Castle (22 points à eux deux lors du premier quart-temps). Parmi les meilleures défenses de la ligue, les deux équipes trouvent des solutions offensives sur la quasi-totalité des possessions.

Les Spurs forcent le chemin vers le cercle et insistent, à raison. Seule leur maladresse aux lancers-francs les limitent un temps dans leur retour au score, alors que Shai Gilgeous-Alexander prend rapidement deux fautes. L’énergie de Dylan Harper et Keldon Johnson en sortie de banc, puis le nouveau bon passage de Fox laissent cette fois le champion en titre sans réponse, avec un 13-0 pour les visiteurs (36-43).

Le Thunder a passé moins de dix minutes en tête

OKC tente de se relancer en revenant à ses fondamentaux : les efforts sur les ballons qui traînent et les rebonds offensifs, mais surtout une défense physique à l’image de Kenrich Williams, qui parvient à perturber Victor Wembanyama. Mais l’adresse n’y est toujours pas (1/9 à la pause pour Alex Caruso…), au contraire de Harrison Barnes et Devin Vassell qui enfoncent le clou et donnent treize longueurs d’avance aux Texans (48-61). Gilgeous-Alexander limite la casse pour Oklahoma City et San Antonio passe un peu à côté de sa fin de quart-temps : les locaux repassent sous la barre des dix points pour rentrer aux vestiaires (60-69). Un moindre mal face à un adversaire à 61,4 % au tir à la mi-temps !

Stephon Castle est d’une justesse formidable au scoring ou pour trouver Luke Kornet au alley-oop. Le Thunder ne parvient pas à être lui-même, faute de provoquer les mauvais choix de San Antonio. Et Wembanyama puis Barnes sanctionnent un temps faible défensif pour porter l’écart à +17.

Oklahoma City ne rentre absolument rien à 3-points avec un 2/24 après avoir réussi ses quatre premières tentatives. Caruso se relance enfin et pointe le ciel avec un large sourire. Mais les Spurs sont toujours aussi impressionnants pour attaquer le cercle avec les gros dunks de Harper et Johnson. Et les hommes de Mark Daigneault comptent encore 16 points à combler à la fin du troisième quart-temps (79-95).

Si précautionneux jusque-là avec le ballon, San Antonio enchaîne trois ballons perdus et OKC ne se fait pas prier pour revenir à dix longueurs. Le genre de série, un 9-2, dont le Thunder raffole pour lancer son rouleau compresseur. Mais pas face à ces Spurs-là, et face à ce Wemby-là, pas toujours à son avantage mais combatif à chaque instant passé sur le parquet. Shai Gilgeous-Alexander ramène une nouvelle fois les siens à dix points, mais le tandem infernal Fox – Castle reprend les rênes de l’attaque pour porter le dernier coup fatal. En patron, San Antonio inflige un troisième revers sur les cinq que comptent le Thunder cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas encore une rivalité, mais pas loin d’une démonstration. Les Spurs ont trouvé la clé pour dérégler le Thunder, quel que soit le contexte du match. Comme mardi dans le Texas, l’équipe de Mitch Johnson a eu la mainmise sur le match, limitant au maximum ses erreurs, tout en exploitant les relatives faiblesses adverses dans la protection de cercle. San Antonio a ainsi passé 69 points à Oklahoma City en première mi-temps, la pire période défensive du Thunder depuis le début de saison

– Victor Wembanyama pas à 100 % et pourtant en double-double. Particulièrement ciblé par OKC, le Français n’a eu que peu de positions faciles, au tir comme pour diriger le jeu de San Antonio. Mais Wembanyama a fait mieux que compenser avec une belle activité et une détermination sans faille pour terminer avec 19 points (6/12 au tir) et 11 rebonds en 26 minutes de jeu. Comme très souvent, sa simple présence change énormément de choses à la rencontre, tant sa force d’attraction a semblé limiter l’impact du Thunder autour de lui en défense.

– Premier revers à la maison pour le Thunder cette saison. Il fallait bien que cela arrive. Mais pour Oklahoma City, cette première défaite au Paycom Center a un poids bien plus grand encore vu le contexte d’un match de Noël très suivi et de l’adversaire en face, qui prend clairement l’ascendant dans ce duel. Shai Gilgeous -Alexander a eu bien du mal à maintenir sa série de matchs à 20 points minimum en vie (22 points à 7/19), et il n’a pas été correctement épaulé avec un 11/44 à 3-points, et aucun autre joueur au-dessus des 13 points inscrits.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.