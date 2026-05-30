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Jalen Williams va louper le Game 7 face aux Spurs !

Publié le 30/05/2026 à 6:44 Twitter Facebook

Revenu de sa blessure lors du Game 6, Jalen Williams n’enchaînera finalement pas avec le Game 7.

Jalen WilliamsAuteur d’une apparition symbolique avec OKC lors du Game 6 perdu à San Antonio, Jalen Williams ne pourra pourtant pas disputer le Game 7 de ce samedi soir, au Paycom Center (02h00).

Utilisé comme remplaçant, dans « un rôle encadré », l’ailier All-Star n’avait passé que dix minutes sur le terrain, pour un seul petit point. Surtout, son impact physique avait confirmé qu’il était encore loin de son meilleur niveau, après ses multiples alertes à l’ischio-jambier gauche durant ces playoffs.

« C’était une situation unique », déclarait son coach Mark Daigneault après la dernière rencontre. « Depuis sa blessure, il était déterminé à tout faire pour en arriver là. C’est un joueur totalement tourné vers l’équipe, un immense compétiteur, mais il n’est évidemment pas à 100%. »

Le Thunder a donc préféré jouer la carte de la prudence et, même s’il est diminué, ne pas pouvoir compter sur Jalen Williams est un coup dur pour le champion en titre. D’autant qu’Ajay Mitchell (mollet) reste lui aussi forfait pour ce dernier match de la finale de conférence Ouest.

C’est maintenant à Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Alex Caruso et consorts d’éliminer les Spurs de Victor Wembanyama, pour éventuellement retrouver leur(s) coéquipier(s) en finale NBA face aux Knicks.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1
2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1
2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6
2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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