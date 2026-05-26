L’ombre de Chris Paul plane sur la série Thunder – Spurs

Jeune retraité des parquets, Chris Paul a rejoint le club prestigieux des superstars sans bague, aux côtés de Karl Malone, Allen Iverson, Reggie Miller ou encore Patrick Ewing.

À 41 ans, après une ultime saison ratée aux Clippers, CP3 n’a pas eu la sortie qu’il espérait. Mais il peut au moins se consoler en voyant plusieurs de ses anciens protégés s’affronter en finale de conférence.

Car au Thunder comme aux Spurs, on n’oublie pas le rôle joué par l’ancien meneur All-Star dans la construction de ces deux groupes. « On ressent sa volonté de gagner au quotidien, par tous les moyens possibles », résume ainsi Mitch Johnson. « Je pense que les deux équipes ont probablement été influencées par lui à ce niveau-là. »

Chris Paul ne prend pas de gants avec ses coéquipiers

Cette volonté de gagner par tous les moyens s’est notamment traduite par une exigence permanente envers ses jeunes coéquipiers. On le sait, Chris Paul peut être dur, parfois agaçant, mais rarement gratuit dans ses remarques. Victor Wembanyama et Stephon Castle en ont fait l’expérience la saison passée.

« Il dit les choses sans filtre », confiait ainsi Wemby il y a 18 mois. « Il est direct mais toujours avec de bonnes intentions. Je ne l’ai jamais vu mal parler d’un joueur dans son dos. Néanmoins, il va dire en face les choses qui semblent nécessaires pour qu’on progresse. C’est sûr que c’est difficile à vivre pour certains, mais on est tous humbles grâce à Gregg Popovich et cette franchise, donc on sait l’accepter quand quelqu’un est franc et direct. »

Avant les Spurs, c’est à Oklahoma City que CP3 avait dispensé ses conseils et sa franchise. Plus particulièrement auprès de Shai Gilgeous-Alexander, alors jeune vedette en devenir. À 21 ans, celui qui deviendra double MVP a eu la chance de compter sur un mentor et presque un grand-frère très tôt dans sa carrière.

L’hommage de Shai Gilgeous-Alexander

« C’était la première personne proche de moi qui avait accompli tout ce que je voulais accomplir », expliquait SGA en 2025, après avoir reçu son premier trophée de MVP de la saison régulière. « Je me repose énormément sur ses conseils. Pas seulement sur le basket, mais aussi sur le business, la récupération physique, la gestion de la famille quand elle ne vit pas avec toi… Son accompagnement a été incroyable. »

Comme le rappelle le San Antonio Express-News, le rôle de Chris Paul a aussi été essentiel la saison passée dans les moments les plus délicats traversés par les Spurs, qu’il s’agisse de l’annonce de l’AVC de Gregg Popovich ou de la thrombose veineuse de Victor Wembanyama.

Dans ces périodes difficiles, la franchise n’a pas hésité à envoyer CP3 répondre aux médias.

« C’est une personnalité forte, et il laisse son empreinte partout où il passe, sans jamais s’excuser pour cela », souligne Mitch Johnson. « C’est ce que j’aime chez lui. »

Aucun titre mais une influence notable

Au final, Chris Paul a donc bouclé sa carrière sans bague. Mais son influence dépasse son palmarès incomplet. À Phoenix, il avait déjà aidé Mikal Bridges, désormais finaliste avec les Knicks, à découvrir les exigences du très haut niveau. À Oklahoma City puis San Antonio, il a accompagné des joueurs appelés à porter la ligue.

Les entraîneurs aussi ont pu apprendre à son contact. Mark Daigneault l’avait côtoyé au Thunder lorsqu’il n’était encore qu’assistant, tandis que Mitch Johnson a pu s’appuyer sur lui lors de sa prise de fonctions à San Antonio.

« Quand on le côtoie, on voit son approche quotidienne, le sérieux avec lequel il traite son métier et son corps à ce stade de sa carrière », expliquait Mark Daigneault. « Il dégage une présence à cause de ça. Mais ce qui ressort vraiment, c’est sa compétitivité. C’est l’un des plus grands. Quand on est autour de ce genre de joueurs, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et avec Chris, il y a énormément à prendre. »