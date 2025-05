Chris Paul, le conseiller alimentation de Shai Gilgeous-Alexander

Lorsqu’il a reçu son trophée de MVP de la saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander a eu la surprise de voir Chris Paul assis à côté de sa femme, au premier rang du Paycom Center. Une belle surprise pour l’arrière d’OKC.

Car même si le « Point God » n’a finalement joué qu’une saison à ses côtés, il a eu un effet majeur sur « SGA ».

« Il a été formidable, non seulement en tant que grand frère et mentor, mais aussi en tant qu’ami », explique le leader du Thunder. « Il est toujours là pour m’aider. C’est le premier gars qui avait réalisé les choses que je veux réaliser dont j’ai été proche dans la vie. Je m’appuie vraiment sur lui pour obtenir des conseils, et pas seulement des conseils en matière de basket, mais aussi des conseils en matière d’opportunités financières, des conseils pour prendre soin de son corps, des conseils pour gérer ma famille lorsqu’elle ne vit pas avec moi. »

« Quand j’étais plus jeune, je mangeais n’importe comment »

Professionnel jusqu’au bout des ongles, Chris Paul est donc un mentor multi-tâches, même si son influence la plus profonde auprès de Shai Gilgeous-Alexander fut peut-être en matière d’alimentation.

« Quand j’étais plus jeune, je mangeais n’importe comment » reconnait SGA, alors qu’il adorait ainsi manger dans des chaînes comme le Cheesecake Factory et dans des fast-foods. Son pêché mignon ? Manger des parts de pizza venues de chez Domino’s tard le soir. « Il m’a montré comment prendre soin de mon corps et bien manger. »

C’est notamment dans la « bulle » d’Orlando que le MVP a particulièrement écouté les leçons de son aîné.

« Il y a tant de choses qui passent inaperçues dans la vie d’un joueur NBA, surtout un joueur de son calibre. Il a été d’une aide précieuse à cet égard, non seulement pour les problèmes en dehors du terrain, mais aussi pour tout ce qu’il m’a apporté comme mentor, ou en étant simplement présent comme ami » conclut Shai Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.