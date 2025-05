Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander a dignement fêté son trophée

Shai Gilgeous-Alexander ne pouvait imaginer soirée plus réussie. Le soir où Adam Silver lui a remis le trophée de MVP, à domicile, devant son chaud public, le leader du Thunder a signé une très grande performance pour permettre au Thunder de s’imposer, et de mener 2-0 dans la série.

Deux heures après avoir soulevé le trophée Michael Jordan, « SGA » a signé une performance « à la Michael Jordan » avec 38 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Le tout à 12 sur 21 aux tirs avec un 13 sur 15 aux lancers-francs. Une ligne de stats « jordanesque » qui témoigne de son implication défensive et de son agressivité en attaque.

« C’est une bonne sensation » répond-il à propos des coups d’accélérateur de sa formation. « Mais ça commence toujours par des stops défensifs. Quand on les obtient, on peut jouer vite, jouer sur nos forces, en transition, et être uniques. »

Cette nuit, le Canadien signe un cinquième match de suite à 30 points et plus, et cette régularité rappelle évidemment Michael Jordan, quasi clinique dans les années 90 par sa capacité à répondre présent tous les soirs. Dans l’histoire de sa franchise, Shai Gilgeous-Alexander fait mieux que Kevin Durant par cette régularité. Le tout avec son flegme habituel.

Sous les yeux de Chris Paul

« On savait que Minnesota allait réagir après le premier match et ils ont été agressifs dès le début » rappelle Mark Daigneault. « Dans ce genre de situation, on a besoin de leaders, et Shai l’a été par son attitude et son intensité. Il a fait les bonnes passes, attaqué au bon moment, et a permis à notre attaque de rester fluide. »

Le tout sous les yeux de Chris Paul, son ancien mentor. « Il a fallu que j’y regarde à deux fois » se marre SGA. « Je me suis demandé qui était assis à côté de ma femme, et quand j’ai vu que c’était Chris, je me suis dit que tout allait bien… Ce n’est pas qu’un grand frère, c’est un mentor et tout simplement un ami. »

Plus sérieusement, son coach est revenu sur cette relation entre son leader et le meneur des Spurs. « Je ne l’ai pas vu, je ne regarde pas la télé comme vous » se marre-t-il d’abord. « Ce que je peux dire, c’est que Chris a été un exemple parfait pendant son année avec nous. Son professionnalisme, sa préparation… c’est un modèle. Shai et Lu étaient jeunes à l’époque, et ils ont pu apprendre de lui. Ce n’est pas un hasard si Chris évolue à ce niveau depuis si longtemps. »