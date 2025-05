Avec son MVP Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder fait le break !

Les Wolves entament ce Game 2 avec plus de mouvements et des prises de décision plus rapides. Deux tirs primés de Jaden McDaniels (22 points) leur donnent même l’avantage (13-12). Le rouleau-compresseur du Thunder se met toutefois en route. Le néo MVP, Shai Gilgeous-Alexander, et Jalen Williams (26 points, 10 rebonds, 5 passes) lancent un 9-0 qui leur donne les commandes de la rencontre (23-15).

Minnesota reste fidèle à son plan de jeu. Avec un Anthony Edwards plus agressif pour le bien du collectif (8 points, 6 rebonds, 3 passes en premier quart-temps), les Wolves voient Donte DiVincenzo, Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker (17 points) faire mouche de loin pour rester en embuscade (29-25).

Alors que le Thunder n’est qu’à 1/11 à 3-points, Naz Reid (10 points, 8 rebonds) attaque lui aussi le cercle avant que deux nouveaux 3-points de Donte DiVincenzo et Nickeil Alexander-Walker ne mettent Minnesota devant au score (37-36). Les Wolves tentent d’enfoncer le clou en passant en défense de zone.

Cette stratégie ralentit le Thunder, mais les hommes de Mark Daigneault trouvent la faille grâce à Alex Caruso et Isaiah Hartenstein en multipliant les tirs à mi-distance au coeur de la zone de Minnesota (45-45).

Le MVP change la donne

La fin de mi-temps se transforme alors en duel entre SGA et Ant’. Les deux superstars prennent leurs responsabilités et le nouveau MVP est beaucoup plus efficace que son rival. Il marque les 11 derniers points du Thunder avant la pause pour lancer un 13-5 qui met les Wolves à -8 malgré une bonne première mi-temps (58-50).

Shai Gilgeous-Alexander donne 11 points d’avance à son équipe dès le retour des vestiaires mais Minnesota s’accroche. Le sursaut de la paire Rudy Gobert – Julius Randle (6 points, 2/11 aux tirs, 4 ballons perdus) les maintient au contact (63-59). Jalen Williams en rajoute une couche mais Naz Reid lui répond.

En manque d’adresse longue distance, les deux équipes attaquent le cercle, mais le Thunder, à 70% de réussite à 2-points, refait un écart alors que l’attaque de Minnesota cale. Un panier main gauche du MVP, avec la faute en prime, lance un 23-5 fulgurant, terminé par un dunk rageur de Chet Homlgren (22 points) et deux 3-points de Lu Dort et Cason Wallace, qui fait exploser le Paycom Center (93-69) !

Le trio Jaden McDaniels – Nickeil Alexander-Walker – Naz Reid refuse d’abdiquer et Minnesota parvient à réduire l’écart de moitié (105-94). Anthony Edwards ramène son équipe à -10 mais le duo Jalen Williams – Shai Gilgeous-Alexander finit le boulot pour mettre OKC à deux victoires des NBA Finals.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un trophée et une démonstration pour le MVP. Fraichement élu MVP de la saison, Shai Gilgeous-Alexander a reçu le trophée « Michael Jordan » des mains d’Adam Silver avant le début du match. Devant son public, la star du Thunder a alors livré une performance digne d’un MVP. Il a donné le ton dès le premier quart temps avec 8 points à 100% de réussite. Il a enfoncé le clou en marquant 22 points en deuxième et troisième quart temps pour permettre à son équipe de faire le trou. SGA termine le match avec 38 points à 12/21 aux tirs, 13/15 aux lancers francs, 8 passes décisives, 3 rebonds, et 3 interceptions. Lors des deux premiers matchs de cette finale de conférence, les Wolves ont subi sa loi.

– Les quatre minutes qui ont fait la différence. Après 20 minutes de jeu, les deux équipes étaient dos à dos avec 45 points chacune. Au lieu de rentrer aux vestiaires proches l’une de l’autre, OKC a terminé la mi-temps sur un 13-5 qui a anéanti la bonne performance des Wolves jusque-là. Le Thunder a réussi à faire la différence grâce à sa défense et à Shai Gilgeous-Alexander. Dans ses quatre dernières minutes, Minnesota a fait 0/6 à 3-points et a perdu deux ballons. En face, le MVP va être responsable des 13 points de son équipe avec une passe décisive, quatre lancers-francs, un 3-points et deux tirs à mi-distance.

– Anthony Edwards réagit, Julius Randle disparait. AnthonyEdwards avait annoncé après le Game 1 qu’il devait être plus agressif, il l’a été. Alors qu’il n’avait pris que 13 tirs lors du Game 1, il en comptait 18 à la mi-temps du Game 2. Il a terminé la rencontre sans aucun ballon perdu et 32 points à 11/17 à 2-points mais seulement 1/9 à 3-points. Les seconds couteaux (McDaniels et Alexander-Walker) ont eux aussi relevé la tête mais Julius Randle est lui complètement passé au travers. Il compte plus de ballons perdus (4) que de paniers marqués (2/11), obligeant Chris Finch à le laisser assis sur le banc pendant tout le dernier quart-temps. Depuis ses 20 points lors de la première mi-temps du Game 1, il n’a marqué que 14 points lors des six derniers quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.