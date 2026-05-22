Pour les Cavs, leur défaite est d’abord une affaire de maladresse

Les Cavs tiennent un indicateur quasi infaillible dans ces playoffs : la victoire est systématique dès qu’ils franchissent la barre des 110 points, tandis qu’un score inférieur se traduit toujours par une défaite. Cette nuit à New York, les joueurs de l’Ohio ont terminé très loin de cette barre avec seulement 93 points au compteur.

Quand on lui demande ce qui a coincé en attaque après le match, Donovan Mitchell évacue vite le problème : « Rien du tout. On n’a juste pas mis nos tirs. J’ai adoré toutes les opportunités qu’on a eues, et il y a des jours comme ça où on rate les paniers ouverts. On a eu de superbes opportunités, parfois ça tape le cercle, parfois c’est trop court. Offensivement, je ne suis pas du tout inquiet. »

Cette maladresse est le principal facteur mis en avant par les Cavs. Dans cette partie, leur pourcentage d’adresse a calé à seulement 39% (31/80), dont 26% de loin (9/35), et même 69% aux lancers-francs (22/32). Des niveaux d’adresse finalement comparables à ceux affichés lors de la première manche (40% dont 32% à 3-points).

« Notre processus était le bon. On a pris soin du ballon. On a pris des rebonds offensifs. Ce n’était pas une grande soirée au tir. Au bout du compte, il faut mettre le ballon au fond. Ce soir, on ne l’a pas fait », résume également Kenny Atkinson, en pointant du doigt un manque de jus chez ses joueurs, ainsi que l’avantage pour les Knicks d’avoir bénéficié de jours de repos.

« Je déteste me répéter, mais si on met quelques tirs de plus parmi ceux qu’on a pris… […] Le plus important est que notre processus est le bon. On joue avec les bonnes intentions, on fait le bon choix, et parfois la balle ne rebondit pas de votre côté. Et puis ils mettent des tirs eux aussi. Il y a des choses qu’on va corriger. Je ne dis pas que tout vient de nos tirs ratés », concède Donovan Mitchell.

Des ajustements défensifs à venir

L’aspect défensif rentre bien évidemment dans l’équation. Les Knicks ont shooté à 52% de réussite avec tous les titulaires à 14 points ou plus. Parmi lesquels un Josh Hart survolté, auteur de 26 points et d’une grosse séquence à 3-points dans le troisième quart-temps. Avec une majorité de tirs très ouverts.

« Il faut choisir son poison », commente Kenny Atkinson sur le fait d’avoir fait des impasses sur Josh Hart pour se concentrer sur d’autres Knicks. « On doit faire un meilleur boulot pour contester les tirs. Mais globalement, défensivement, on est bien en place. C’est difficile quand on ne met pas ses tirs, ça met deux fois plus de pression sur la défense pour s’assurer de faire des stops », remarque de son côté James Harden.

« Au final, ça a l’air pire et on le ressent plus quand on ne met pas nos tirs, surtout les tirs ouverts. Pour ma part, je ne suis pas là en train de paniquer ou d’essayer de tout chambouler. Au bout du compte, si on met quelques tirs, on sera en bonne posture », insiste DOnovan Mitchell, tout en annonçant des ajustements défensifs.

« Peut-être qu’on doit contester Josh un peu plus. Peut-être pas. Peut-être qu’on doit défendre sur Mikal (Bridges) différemment. Peut-être sur OG (Anunoby), sur KAT (Karl-Anthony Towns) différemment. Il y a tellement de suppositions. En analysant la vidéo, on va trouver les solutions […] Je suis content parce qu’on n’a pas laissé le Game 1 affecter notre mental. On est arrivés avec les bonnes intentions, on a fait plein de choses positives, et maintenant, on doit rentrer à la maison et faire le boulot », termine Donovan Mitchell.