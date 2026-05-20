Touchés, les Cavaliers refusent de baisser la tête

99,9 %. C’est le pourcentage de « chances de victoire », un outil statistique proposé par ESPN, dont disposaient les Cavaliers à sept minutes de la fin du match mardi, quand James Harden a contré une tentative de Jalen Brunson. Cleveland était sur la voie d’un très gros coup, un succès autoritaire, avec 20 points d’avance sur le parquet des Knicks, pourtant irrésistibles depuis un peu plus de deux semaines.

Puis patatras. La franchise de l’Ohio a disparu dans les grandes largeurs, et risque d’avoir quelques maux de tête au réveil face au scénario de cette rencontre qui lui a filé entre les doigts.

« C’est aussi dur que vous pouvez l’imaginer », ne s’en est pas caché le propriétaire de la franchise, Dan Gilbert, sur X/Twitter. « C’est difficile de trouver quoi que ce soit de positif à dire quand vous balancez une avance de 22 points dans le dernier quart-temps d’un match à l’extérieur en finale de conférence. »

Le jeu des Cavs s’est arrêté, au propre comme au figuré

À l’image de Dan Gilbert, les Cavaliers accusaient un peu le coup face aux médias. « Nous aurions dû gagner ce match », a déploré Donovan Mitchell. « Je l’ai dit dans le vestiaire : nous avons perdu et nous avons tout gâché, putain. OK, maintenant répondons lors du Game 2. C’est aussi simple que ça. »

« Ça fait clairement mal », a appuyé Evan Mobley. « Vous voulez gagner le Game 1, en particulier avec une avance pareille. Nous devons être meilleurs pour terminer le boulot. Ce n’est pas facile, vous devez rebondir. »

Passée la déception, Cleveland a vite tenté de passer à l’introspection. L’entraîneur Kenny Atkinson et Evan Mobley n’ont pas tardé à mettre le doigt sur ce qui avait semblé crever les yeux en fin de rencontre. Alors que les Cavaliers déroulaient une belle partition offensive, avec du mouvement et du dynamisme, toute cette alchimie s’est complètement effondrée, à mesure que le ballon restait englué dans les mains des joueurs, James Harden en tête.

« Nous avons ralenti le jeu, nous devons continuer à jouer vite même quand nous menons, ne pas essayer de jouer la montre », a analysé Evan Mobley. « On l’a fait tôt et ils ont commencé leur série. Nous devons défendre en fin de match, faire des stops, continuer d’accélérer, de jouer vite, faire tourner le ballon et jouer un basket simple. »

« Nous aurions pu perdre de 40 points, il y aurait toujours 1-0 »

Si Donovan Mitchell a réfuté la piste de la fatigue, 48 heures après avoir écarté les Pistons au Game 7, Kenny Atkinson n’était pas tout à fait de cet avis. « Mon seul regret, et cela peut arriver quand vous êtes un peu fatigués, c’est que notre jeu a arrêté de bouger », a souligné le technicien des Cavs.

Son arrière a préféré insister, marteler même, que cette défaite ne devait pas tout balayer. « C’est une défaite, une très mauvaise défaite, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est retourner voir le match à la vidéo et réparer ce qui n’a pas fonctionné. Ce n’est qu’un match. Nous aurions pu perdre de 40 points, il y aurait toujours 1-0. Nous avons été solides pendant environ trois quarts-temps. Nous allons faire des ajustements et repartir de là. »

« Ce n’est pas différent de lorsque nous avions fait un bon match à Toronto, et que RJ Barrett avait mis ce tir qui avait rebondi si haut », a rappelé Donovan Mitchell au sujet du Game 6 du premier tour. « C’est la même chose, ce n’était qu’une défaite. Ce n’est pas comme si cela leur donnait deux ou trois victoires d’un coup, ce n’est qu’un match. Nous avons une opportunité de revenir ici dans deux jours et il y en aura un autre à jouer. Si vous vous laissez aller sur cette voie, vous ne serez jamais prêts pour le Game 2. »

Le discours n’est pas sans rappeler celui du tour précédent. Après tout, Cleveland avait bien été mené 2-0 par Detroit, comme l’a souligné Evan Mobley, avant de revenir puis de se qualifier.

« Au final, ce n’est qu’un match, et cette équipe a prouvé encore et encore qu’elle peut revenir plus forte que jamais », a assuré Dan Gilbert. « Allons chercher le Game 2 jeudi soir, et tout cela ne sera plus qu’un lointain souvenir. »

Pas sûr que le propriétaire puisse permettre à des dizaines de ses supporters de se rendre au Madison Square Garden aussi facilement qu’il avait pu le faire à Detroit auparavant. À ses Cavaliers de puiser dans d’autres ressources pour montrer un meilleur visage et tenter de revenir à 1-1, et ainsi reprendre l’avantage du terrain.