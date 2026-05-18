Le propriétaire des Cavaliers a affrété 25 bus de fans pour envahir Detroit

Même à l’extérieur, les Cavaliers ne voulaient pas se sentir seuls. Pour le Game 7 décisif à Detroit, Dan Gilbert a ainsi sorti le carnet de chèques afin d’affréter 25 bus de supporters de Cleveland vers le Michigan, tous frais payés.

L’initiative n’était toutefois pas une première. Lors du Game 5, déjà disputé à la Little Caesars Arena, le propriétaire des Cavaliers avait organisé un déplacement similaire, mais à plus petite échelle : huit bus, environ 400 abonnés, avec billets, repas, animations et fête d’avant-match compris. Cleveland avait alors arraché une victoire en prolongation (117-113), au terme d’un match charnière.

Pour le Game 7, les Cavs ont donc amplifié le mouvement, avec potentiellement plus de 1 200 fans dans les tribunes adverses. Une façon de réduire l’avantage du terrain des Pistons, tête de série numéro 1 à l’Est, mais aussi d’envoyer un message à son propre groupe : l’organisation était prête à tout mettre en œuvre pour accompagner l’équipe.

Sur le parquet, les joueurs de Kenny Atkinson ont fait le reste. Cleveland a ainsi écrasé Detroit (125-94) pour rejoindre la finale de conférence Est, la première de la franchise depuis 2018.

Et chaque action des Cavs a été saluée par des encouragements inhabituels pour un Game 7 à l’extérieur. Un vrai soutien moral, notamment en troisième quart-temps, quand Cleveland a définitivement tué toute idée de comeback.