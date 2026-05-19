Quand le « spoil » de Shams Charania sur le MVP agace

Sur Prime Video dimanche, la gêne était visible au moment d’annoncer officiellement le sacre de Shai Gilgeous-Alexander, désigné MVP pour la deuxième année consécutive. Car Shams Charania, le célèbre « insider » d’ESPN, avait en quelque sorte gâché la fête en révélant quelques heures plus tôt la victoire de « SGA ».

« Juste pour que tout soit clair : l’annonce officielle aura bien lieu ici », lançait d’abord la présentatrice Taylor Rooks, avant de s’adresser à Dirk Nowitzki et Steve Nash : « Dirk et Steve, vous avez tous les deux été nommés MVP, mais je ne me souviens pas que Shams l’ait annoncé en amont ? »

« Je ne crois pas qu’il était déjà en poste, c’était encore un bébé à l’époque », répondait ensuite Dirk Nowitzki, d’un air taquin. Avant que Blake Griffin n’ajoute : « On est dimanche, va bruncher, espèce de geek. »

Sur les réseaux sociaux, ils étaient aussi nombreux à regretter le « spoil » de Shams Charania, un expert en la matière, qui cherche constamment à être le premier à annoncer un scoop, comme son mentor Adrian Wojnarowski en son temps (et à qui il a d’ailleurs succédé chez ESPN).

La NBA peut-elle vraiment l’en empêcher ?

Mais qu’en dit justement le principal intéressé, qui se fait déjà des ennemis chaque année au moment de la Draft ? Pour lui, il était impossible de ne pas ébruiter cet « énorme » scoop, dont il était « sûr à 100% » puisque « vérifié tard samedi soir et tôt dimanche matin ».

« Quand je reçois une information, je la vérifie et, ensuite, mon travail est de la dévoiler. Je ne me concentre que là-dessus. C’est ce à quoi je pense en me réveillant et c’est ce à quoi je pense en me couchant. Je mesure cette responsabilité », a ainsi répondu Shams Charania dans le Pat McAfee Show.

Jamais du genre à avoir sa langue dans sa poche, Draymond Green n’a en tout cas pas apprécié du tout cette manière de faire. Au point d’interpeller Adam Silver en personne.

« Je pense que la NBA doit faire quelque chose », a ainsi expliqué le joueur des Warriors dans son podcast. « Tu es la NBA, donc tu contrôles les médias. Alors oui, Shams travaille pour ESPN, qui est partenaire de la NBA, mais tweeter à six heures du matin pour annoncer qui est le MVP… C’est assez gênant. Ça donne l’impression que notre ligue n’est pas organisée, comme si elle n’était pas capable de garder secret le nom du vainqueur de son trophée le plus prestigieux. C’est impossible de ne pas faire fuiter les résultats jusqu’à l’annonce officielle ? C’était assez décevant et ça ne peut pas se passer comme ça. Si l’annonce doit avoir lieu sur Amazon, elle doit avoir lieu sur Amazon. C’est quelque chose qu’Adam Silver doit corriger. Ça ne peut pas être balancé sur Twitter, franchement. »