Donovan Mitchell, une mi-temps pour l’histoire

Donovan Mitchell était presque « timide » depuis le début des playoffs. L’arrière des Cavaliers s’est pourtant forgé une solide réputation au fil des saisons pour ses grosses performances au scoring en phases finales. « Spida » semblait toutefois monter en température contre Detroit avec 31 et 35 points lors de ses deux dernières sorties. Et il l’a confirmé lundi avec la mi-temps la plus prolifique de toute l’histoire des playoffs, tout simplement ! L’ancien du Jazz a inscrit 39 points au retour des vestiaires pour offrir la victoire à Cleveland lors du Game 4.

Maladroit en première période, il a fait mieux que se reprendre avec une performance pour l’histoire. Ses 39 unités (12/18 au tir, 3/7 à 3-points et 12/13 aux lancers-francs) en deuxième mi-temps égalent la marque de Sleepy Floyd, lui aussi auteur de 39 points, en 1987, sous les couleurs des Warriors. Le meneur conserve toutefois une autre marque avec ses 29 points dans le seul quatrième quart-temps de ce match des demi-finales de conférence.

Déjà cinq quart-temps à 20 points en playoffs

Donovan Mitchell peut aussi revendiquer un autre record, celui du plus grand nombre de quart-temps à 20 points et plus en carrière en playoffs.

Ses 21 points dans le troisième acte sont la 5e performance du genre dans sa carrière, et il rejoint Stephen Curry et Jamal Murray, jusqu’alors les seuls à avoir réussi autant de coups de chaud.

SPIDA DROPPED 21 PTS IN Q3 🔥 It’s his 5th postseason quarter with 20+ PTS, tying Steph Curry and Jamal Murray for the most such quarters in postseason history! Cavs lead by 17 in Game 4 🍿 pic.twitter.com/V9s2u74Pxx — NBA (@NBA) May 12, 2026

Tout ce petit monde reste toutefois à distance de Michael Jordan et ses 63 points contre les Celtics le 20 avril 1986, record absolu encore inégalé. L’arrière des Bulls avait été aidé par deux prolongations, mais s’était montré plutôt régulier toute la soirée, sans le moindre quart-temps au-dessus des 20 unités, et « seulement » 31 points en deuxième période (40 en y incluant les deux prolongations).

Quant à LeBron James et ses 25 points consécutifs dans le Game 5 de la finale de conférence Est 2007, il s’était arrêté à 48 points sur la rencontre, elle aussi disputée en double prolongation, dont 35 après la pause.

Les plus gros cartons sur une mi-temps en playoffs

– Sleepy Floyd (Warriors) : 39 points contre les Lakers le 10 mai 1987

– Donovan Mitchell (Cavaliers) : 39 points contre les Pistons le 11 mai 2026

– Charles Barkley (Suns) : 38 points contre les Warriors, le 4 mai 1994

– Kevin Durant (Warriors) : 38 points contre les Clippers le 26 avril 2019

– Michael Jordan (Bulls) : 37 points contre le Heat le 29 avril 1992