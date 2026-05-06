Une période de vaches maigres aux lancers-francs pour Donovan Mitchell

La saison passée, en playoffs, Donovan Mitchell shootait pas moins de 10 lancers-francs par match. Il était même monté à 14 passages de moyenne dans la série face aux Pacers. Cette année, ce n’est plus la même chose puisqu’il n’affiche que 2.3 tentatives par rencontre ! Dernier exemple : son 1/2 dans l’exercice dans le Game 1 perdu à Detroit en demi-finale de conférence.

Même si on compare à ses habitudes de la saison régulière (6.1), il est évident que l’ancien du Jazz ne provoque pas les fautes qu’il obtient habituellement en ce printemps. Pourquoi donc ?

« Je n’ai pas les coups de sifflet et je ne sais pas pourquoi. Je ne floppe pas, c’est peut-être pour ça », répond-il. « Et ça ne date pas d’hier, ça concerne toute la dernière série et c’est frustrant parce que je suis un joueur dynamique en pénétration. Mais je ne peux pas contrôler cela. Donc s’ils ne veulent pas siffler, je dois conclure. »

Qu’en pense son coach, face à cette absence de passages sur la ligne de son leader ?

« Je vais continuer de lui demander d’aller dans la raquette, d’aller vers le cercle », assure Kenny Atkinson. « C’est tout ce qu’on peut faire. On doit aller vers le panier et être agressif face à une défense agressive, tout en faisant les bons choix. Il faut continuer et ça va finir par tourner. »

Doit-il en rajouter un peu ?

Davantage critique sur les nombreux ballons perdus des Cavaliers, Donovan Mitchell n’a pas souhaité s’étendre sur ce sujet pour excuser le revers de Cleveland. « La différence aux lancers-francs n’explique pas notre défaite », insiste l’arrière face aux 19 lancers-francs supplémentaires tentés par les Pistons dans cette première manche.

Surtout qu’il a aussi glissé qu’un de ses amis « a pris une amende pour avoir parlé du flopping », en faisant référence évidemment à Jaylen Brown, qui avait ciblé Joel Embiid et critiqué ouvertement les arbitres après l’élimination des Celtics contre Philadelphie. Avec une sanction à 50 000 dollars à la clé.

« Je ne vais pas insister mais j’ai le sentiment que c’est ce que je dois faire à ce stade », poursuit-il sur le fait d’en rajouter pour avoir les fautes qu’il réclame. « Je vais dans la raquette, j’essaie de mettre mes paniers, je me bats malgré les contacts et je n’ai pas les coups de sifflet. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.