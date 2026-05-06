Malmenés, les Pistons finissent fort pour prendre le Game 1

Detroit a eu chaud, mais Detroit a tenu bon ! Les Pistons ont eu le dernier mot pour décrocher ce Game 1 et se lancer au mieux dans cette demi-finale de conférence face à des Cavaliers qui auront été trop irréguliers pour espérer l’emporter à l’extérieur. Le leader Cade Cunningham (23 points, 7 passes décisives) a pu compter sur de nombreux relais pour venir à bout de Cleveland, entre Daniss Jenkins, Duncan Robinson, Tobias Harris mais aussi Jalen Duren.

Les Cavs avaient pris la rencontre par le bon bout, avec Daniss Jenkins et Tobias Harris pour accompagner un Cade Cunningham saignant d’entrée. Le trio a permis aux locaux de signer un 17-3 dans un premier acte conclu par le 3-points au buzzer de Javonte Green (37-21). Cleveland est revenu dans le coup en s’appuyant d’abord sur Donovan Mitchell puis les relais à 3-points du trio Harden-Ellis-Strus-Mobley à 3-points pour recoller à dix longueurs peu avant le repos (56-46).

Mais c’est en troisième quart-temps que Cleveland a réussi à remettre la pression sur les locaux, lorsque la formation de Kenny Atkinson a trouvé des alternatives fiables à Donovan Mitchell en attaque. Il y a eu Evan Mobley en début de période, puis la paire Schröder-Strus qui a enchaîné les coups d’éclat pour revenir à une possession (77-74). Detroit a repris son souffle sur trois lancers de Cade Cunningham et un 3-points miraculeux de Ron Holland, à nouveau au buzzer de la période (83-76). Duncan Robinson a bien tenté de distancer à nouveau les Cavs sur deux floaters et un 3-points consécutif à un contre et un rebond offensif de Jalen Duren (93-82). Mais ces Cavs ont du répondant.

James Harden a ainsi remis la pression à lui seul, enchaînant deux paniers et un 5/5 aux lancers-francs pour égaliser à 93-93. Detroit a alors eu le sang-froid nécessaire pour aligner un 12-3 afin de sécuriser cette première victoire. Cade Cunningham a réussi à trouver Jalen Duren à trois reprises pour trois dunks qui ont fait exulter la Little Caesars Arena. Le duo Jenkins-Cuningham a ensuite trouvé la mire à mi-distance avant de laisser Tobias Harris boucler le tout sur un floater après avoir déposé James Harden sur un cross (105-96). Daniss Jenkins a sécurisé la victoire d’un dernier dunk en transition pour sceller la victoire sur le score de 111 à 101. Cleveland devra faire mieux demain soir !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des lieutenants au rendez-vous. Cade Cunningham en difficulté au tir (6/19), mais Detroit a su trouver des alternatives pour rester compétitif. Chacun aura eu ses temps forts, comme Duncan Robinson (19 points) en début de quatrième quart-temps mais aussi la paire Jenkins-Harris, dont les relais ont été précieux pour assurer le coup.

– Jalen Duren remonte la pente. C’est peut-être ce qui restera comme le moment fort de ce Game 1, lorsqu’à 93-93, à nouveau sous pression des Cavs, Detroit s’en est remis à son axe Cunningham-Duren pour se tirer d’affaire, avec trois passes décisives du meneur pour trois dunks surpuissants du pivot. Une séquence qui illustre le retour en forme de Jalen Duren, dont le match à 11 points, 12 rebonds et 4 passes décisives aura fait le plus grand bien aux locaux.

– Cleveland trop irrégulier. Relégués à -16 après 12 minutes, les Cavs auront alterné le bon et le moins bon avec trop d’irrégularité pour espérer quelque chose. Le troisième quart-temps a toutefois permis de confirmer ce qu’on savait déjà : le succès de Cleveland ne peut reposer que sur le tandem Mitchell-Harden. Ainsi, lorsque c’est lorsque les Dennis Schröder, Max Strus et Evan Mobley sont sortis du bois que la formation de Kenny Atkinson a montré son meilleur visage. La clé de leur réussite se situe là.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.