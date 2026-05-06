Les Cavaliers encore plombés par les ballons perdus

Face aux Raptors au premier tour des playoffs, les Cavaliers ont perdu en moyenne 17 ballons par match. Dans ce Game 1 contre les Pistons, Donovan Mitchell, James Harden et leurs coéquipiers ont gâché 19 possessions. C’est trop, beaucoup trop, encore plus à ce niveau de la compétition.

Kenny Atkinson peut dire que son adversaire était « plus agressif », étant dans ce domaine « à 9.5 sur une échelle de 1 à 10, alors qu’on était à 7 », une bonne partie de la rencontre s’est jouée dans ces balles perdues. C’est l’avis des All-Stars locaux.

« C’est une question d’attention aux détails. On doit être plus tranchant », estime Donovan Mitchell, responsable de trois d’entre eux. « Oui, à un million de pour cent », assure James Harden sur la possibilité de corriger ces ballons perdus, lui qui en a cumulé sept. « Beaucoup des miens sont de ma faute, et pas de celle de Detroit. Les Pistons ont pu marquer je ne sais combien de points avec. Combien ont-ils inscrit de points avec nos ballons perdus ? »

« On n’a pas été bon et on avait une opportunité, ce qui est positif »

C’est Donovan Mitchell qui répond alors à son coéquipier, en glissant un « 31 ». « Le match est là. Je dois faire mieux et je vais faire mieux », insiste le MVP 2018, qui n’a shooté également qu’à 6/15 dont 1/7 à 3-pts. Cela fait beaucoup de déchet pour l’ancien de Houston.

« Il y a des phases différentes dans un match. Dans l’une, on peut jouer le meilleur basket de sa vie, mettre tous les tirs et dans une autre, ne rien marquer. Les matchs sont longs, les quart-temps aussi et une série est longue également. J’ai déjà connu ce genre de situation, je sais trouver l’équilibre, me ressaisir et comprendre ce qu’ils font et comment retrouver de l’efficacité », analyse le gaucher. « On va regarder les images et améliorer notre spacing car on ne peut pas perdre le ballon ainsi. Il faut mieux démarrer aussi. »

James Harden n’oublie pas de garder le positif de cette première manche puisque, « on était à égalité, deux fois, à cinq minutes de la fin ». Les Cavaliers peuvent regarder le verre à moitié plein. « On s’est donné une chance malgré toutes les choses qu’on a mal faites. On n’a pas été bon et on avait une opportunité, ce qui est positif. En playoffs, on gagne ou on perd et il n’y a pas de points à remporter moralement ou si on joue mal », conclut-il.