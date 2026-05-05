Anthony Edwards : « Mike Conley était All-Star et beaucoup l’oublient ! »

Ce Game 1 entre Spurs et Wolves a été marqué par un Victor Wembanyama record et par le retour d’Anthony Edwards. Pourtant, tapi dans l’ombre, un joueur a eu un rôle clé dans le succès de Minnesota : Mike Conley.

Donte DiVincenzo à l’infirmerie pour un an, et Ayo Dosunmu touché au mollet, l’ancien meneur du Jazz a retrouvé une place de titulaire.

Dans le deuxième quart-temps, les Wolves sont sous l’eau et essuient un 12-0. Pour calmer l’incendie, ils peuvent compter sur l’entrée de Mike Conley. Le meneur décoche une première flèche longue distance pour mettre fin au « run » de San Antonio. Dans la foulée, il sert Terrence Shannon Jr. avant de réussir un nouveau tir lointain.

« J’ai eu quelques tirs ouverts en début de match. Lorsque je suis retourné sur le banc, les entraîneurs m’ont dit que j’allais en avoir davantage en revenant sur le parquet par la manière dont les Spurs défendaient », explique-t-il. « J’ai essayé de prendre confiance. J’en ai rentré quelques-uns, c’est ce qui nous a lancés. »

En fin de rencontre, Anthony Edwards prend feu et Mike Conley le seconde parfaitement. Lorsque la star des Wolves effectue un rapide passage sur le banc, le joueur de 38 ans prend le relais avec une passe décisive et un nouveau panier primé. Dans son sillage, les Wolves prennent neuf points d’avance et les Spurs ne reviendront pas. En 24 minutes, le vétéran de Minnesota termine avec 12 points à 4/7 à 3-points.

Papy fait de la résistance !

« Mike Conley était All-Star et beaucoup l’oublient ! », rappelle Anthony Edwards. « À une époque, il était parmi les meilleurs meneurs de NBA. Je lui répète souvent qu’il était l’un de mes joueurs préférés. Mike est incroyable quand on voit ce qu’il fait à son âge. Ce qui permet de rester autant investi, c’est de voir son niveau d’investissement alors que cela fait si longtemps qu’il joue. Il est toujours concentré. »

Malgré un premier tour compliqué face aux Nuggets, Mike Conley a retrouvé des couleurs au meilleur moment. Si son entraîneur souligne que le meneur reste un « incroyable joueur de basket », le principal intéressé est bien conscient qu’il n’a plus l’impact de ses jeunes années.

Toutefois, Mike Conley embrasse désormais un nouveau rôle, celui de relais de Chris Finch sur le terrain.

« Je pense que Chris Finch sait que je suis son extension sur le terrain en transmettant son message et toutes les choses qu’il essaie d’accomplir avec cette équipe », développe le meneur. « Je suis un entraîneur sur le terrain et ils ont besoin que je joue ce rôle. Donc, l’entraîneur me fait énormément confiance là-dessus. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 1.6 0.6 0.6 0.3 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.