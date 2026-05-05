Avec Anthony Edwards, les Wolves ont retrouvé leur « héros »

En amont de cette série entre Spurs et Wolves, des rumeurs ont commencé à circuler concernant un retour d’Anthony Edwards dès le Game 1. Blessé au genou, le « franchise player » de Minneapolis devait initialement manquer plusieurs semaines de compétition.

« Je ne peux pas vous le dire », répondait Julius Randle quelques heures avant le match, à propos de la participation d’Anthony Edwards à cette première manche, préférant laisser durer le suspense.

Au coup d’envoi de ce Game 1 entre Wolves et Spurs, Anthony Edwards est bel et bien sur le banc, mais il est en tenue et prêt à jouer ! Il faut attendre, le milieu du premier acte pour voir l’arrière entrer en jeu. Maladroit sur ses premières actions, il met quelques minutes avant de trouver de la réussite, notamment avec ce « turnaround jumper » devant le banc des Spurs. Ce qui lui permet déjà de chambrer.

Discret lors des trois premiers quart-temps, Anthony Edwards se réveille véritablement dans le dernier acte. Alors que les siens sont menés, il décoche deux paniers primés pour redonner l’avantage à son équipe. Dans la foulée, il sert Julius Randle à 3-points avant de s’offrir quatre points supplémentaires puis de sortir.

« C’était important et Ant a été incroyable ! », souligne Chris Finch sur le début du quatrième quart-temps de son leader. « Il a vraiment été bon. J’avais oublié à quel point il pouvait être fort. »

Anthony Edwards finit déçu

Anthony Edwards retrouve le terrain pour les cinq dernières minutes du match. Il se distingue immédiatement avec un contre sur Dylan Harper, mais il restera muet offensivement jusqu’à la fin de la rencontre et perd deux ballons.

Deux erreurs qui n’ont pas d’incidence sur l’issue de la rencontre. Grâce à son coup de chaud, les Wolves ont pu creuser l’écart pour s’imposer 104-102. Pour son retour, Anthony Edwards finit avec 18 points, dont 11 dans le dernier acte, en 25 minutes.

« J’ai fait tellement d’erreurs en fin de match, je suis déçu de moi-même… », retient Anthony Edwards. « Pour moi, 75 % du match se joue dans ma tête. Mon esprit doit être prêt et ce n’était pas le cas en fin de match. J’ai laissé deux rebonds offensifs et j’ai perdu le ballon. Je vais faire mieux. »

Si Anthony Edwards est très critique avec lui-même, d’autres saluent son retour, comme Mike Conley.

« Avant le match, j’ai dit que c’était mon héros parce qu’il a tout mis en œuvre afin d’être disponible pour le Game 1 », apprécie le meneur. « Personne ne s’attendait à le voir jouer, cela montre à quel point il est investi dans le jeu et auprès de ses coéquipiers. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.