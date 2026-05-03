Collin Murray-Boyles, l’indispensable rookie des Raptors

Déjà brillant lors du Game 3 pour relancer les Raptors, Collin Murray-Boyles est carrément devenu indispensable pour Darko Rajakovic, qui a fait confiance à son rookie dans tous les moments clés du Game 6.

Et il a bien fait car c’est lui qui a tapé sur le ballon dans les mains d’Evan Mobley, à dix secondes de la fin de la prolongation, afin de provoquer une perte de balle de Cleveland. Une action qui n’apparaît pas dans la ligne de stats, mais qui a offert aux Raptors une opportunité de passer devant… saisie par RJ Barrett.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si « CMB » est resté près de 40 minutes sur le terrain, soit quasiment deux fois plus que le titulaire à l’intérieur de Toronto, Jakob Poeltl. Avec son activité et sa polyvalence défensive, le 9e choix de la Draft 2025 réalise les petites actions qui aident à faire de grandes différences. En particulier en playoffs.

« Un compétiteur unique, un gagnant, un guerrier »

Dans le Game 6, qu’il termine avec 17 points à 6/10, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres, on l’a ainsi vu arracher un ballon à Evan Mobley en première mi-temps, intercepter une remise en jeu de James Harden en troisième quart-temps, contrer Jaylon Tyson à 3-points ou tenir James Harden en un-contre-un en prolongation !

« Un vrai guerrier » comme l’expliquait déjà Darko Rajakovic après les Game 3 et 4. « Ce que j’aime chez CMB, c’est qu’il est un compétiteur unique, un gagnant, un guerrier. Il se fiche de qui se trouve en face. Il se moque de ce que vous avez accompli dans le passé. Il aborde chaque match avec la conviction qu’il va dominer. »

Tant mieux car il affronte James Harden, l’une de ses idoles. Et si Toronto veut imiter Philadelphie et prendre le Game 7 de la série à Cleveland, l’équipe aura sans doute encore besoin d’un très bon Collin Murray-Boyles.

Collin Murray-Boyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 57 21:52 57.9 34.0 65.7 2.3 2.7 5.0 1.9 2.6 0.9 1.0 0.9 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.