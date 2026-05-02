Le miracle RJ Barrett entre Kawhi Leonard et Tyrese Haliburton

Alors qu’ils menaient de quinze points dans le troisième quart-temps, les Raptors ont laissé les Cavaliers revenir, et les hommes de Kenny Atkinson ont pu arracher une prolongation grâce à Evan Mobley.

En prolongation, alors qu’il reste moins de vingt secondes à jouer, l’intérieur des Cavs perd le ballon et offre une balle de match aux Canadiens. Une dernière possession née d’une vision de Darko Rajakovic avant la rencontre.

« Vous pouvez penser que je suis fou ou que je suis un médium, mais je l’avais vu venir », explique le tacticien des Raptors sur le tir de RJ Barrett. « J’avais parlé avec un de mes assistants avant la rencontre et j’avais prévu une situation en sortie de temps-mort pour placer RJ Barrett dans cette situation. »

La prière de Scottie Barnes a été entendue

Cette dernière possession est initiée par Scottie Barnes. Balle en main, l’ailier joue la pénétration pour fixer la défense, mais il est bien défendu par Dean Wade, aidé par Evan Mobley. Une aide défensive qui libère RJ Barrett derrière l’arc. Scottie Barnes le voit et lui lâche le ballon. Le Canadien décoche un tir à 3-points qui tape le fond du cercle avant de s’envoler vers le plafond de la Scotiabank Arena.

« J’essayais d’aller au bout, mais ils ont réussi à m’arrêter avec leur aide », décrit Scottie Barnes. « J’ai fait confiance à mon coéquipier. Il m’a dit en revenant sur le parquet qu’il assurait mes arrières et que je pouvais lui faire confiance. J’ai vu le ballon rebondir et je me suis dit : ‘S’il vous plaît, faites que cela rentre’. »

Les prières de Scottie Barnes sont exaucées et le ballon transperce le filet. Devant son public, le natif de Toronto réussit ce panier miraculeux. Les Raptors évitent l’élimination et joueront un Game 7 à Cleveland ce dimanche.

RJ Barrett. Canadien, né à Toronto. Auteur du « game-winner » à domicile, pour empêcher l’élimination des Raptors dans les ultimes secondes de la prolongation du Game 6. Sur un shoot au rebond… miraculeux. : pic.twitter.com/tjvAEk941a — Basket USA (@basketusa) May 2, 2026

De Kawhi Leonard à Tyrese Haliburton

Vaincu, Donovan Mitchell a comparé ce tir avec celui de Kawhi Leonard en 2019 qui avait permis aux Raptors d’éliminer les Sixers. LeBron James a repris la même comparaison.

« Je n’avais pas vu un tir comme ça à Toronto depuis Kawhi en 2019. Il doit y avoir quelque chose là-bas avec les arceaux », plaisante le King après la victoire de son équipe face aux Rockets.

De son côté, RJ Barrett a préféré prendre l’exemple de Tyrese Haliburton.

« Je savais qu’il allait rentrer parce qu’il est monté tout droit », affirme RJ Barrett après avoir vu que le ballon avait rebondi sur le fond du cercle. « S’il monte comme cela, vous avez une chance comme ce fut le cas avec le tir de Tyrese Haliburton. »

Le principal intéressé a commenté cette action sur les réseaux sociaux. Le meneur des Pacers a bien écrit que le tir lui semblait familier, en référence à son shoot à 3-points qui avait arraché une prolongation face aux Knicks en finales de conférence, la saison dernière.

« C’est incroyable qu’il ait réussi ce tir », félicite Darko Rajakovic. « Cela n’a duré qu’une seconde, mais j’ai l’impression que cela a pris une éternité. Je suis content que ce tir soit rentré, pour lui, l’équipe et la ville. »

RJ Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NY 56 30:26 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NY 72 34:53 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NY 70 34:32 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NY 73 33:54 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 NY 26 29:28 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2023-24 TOR 32 33:30 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2024-25 TOR 58 32:13 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1 2025-26 TOR 57 30:17 49.1 33.9 71.7 1.0 4.3 5.3 3.3 2.6 0.7 1.7 0.3 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.