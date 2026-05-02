Sur un 3-pts miraculeux, RJ Barrett arrache un Game 7 !

Dos au mur, les Raptors rentraient à Toronto pour tenter de sauver leur saison, sans Brandon Ingram. Jarrett Allen ouvre le score, mais Scottie Barnes (25 points, 7 rebonds, 14 passes) ne tarde pas à se montrer. Servi par RJ Barrett (24 points, 9 rebonds, 3 passes), il peut monter au dunk face à ce même Jarrett Allen.

De l’autre côté, les Cavaliers insistent sur Evan Mobley (26 points, 14 rebonds, 3 passes) pour prendre le contrôle du match (30-24). Toronto revient à la fin de ce premier acte. Collin Murray-Boyles intercepte un ballon des mains de Dennis Schröder et Sandro Mamukelashvili peut finir (32-32).

Portés par la bonne dynamique de la fin de ce premier quart-temps, les Raptors enchaînent dans la période suivante grâce au duo RJ Barrett – Scottie Barnes. Ce dernier capte un rebond offensif et s’élance en contre-attaque. Il efface James Harden sur un «spin move» avant de monter au dunk, toujours face à Jarrett Allen (47-38). L’ailier brille aussi en défense et à la distribution. Juste avant la mi-temps, il trouve Jamal Shead ouvert à 3-points qui peut donner dix points d’avance à son équipe (61-51).

Cleveland plie avant de revenir

Après la pause, Cleveland multiplie les pertes de balle et Toronto prend jusqu’à 15 points d’avance (78-63). James Harden sonne la révolte avec un 3+1 et il est suivi par un panier primé de Dean Wade et par deux lancers francs de Dennis Schröder (83-74). Néanmoins, Donovan Mitchell (24 points, 5 rebonds) est en manque de réussite et ne peut aider son équipe à remonter davantage avant le début du dernier acte (92-81).

Au milieu de ce quatrième quart-temps, les Cavaliers passent un 10-0 conclu par Evan Mobley pour revenir à une longueur (96-95). Si les Raptors sont moins efficaces, ils mènent de deux points au moment d’entrer dans la dernière minute. RJ Barrett tente un tir de loin compliqué, contesté par Jarrett Allen, qui échoue sur la planche. Cleveland s’offre ainsi un ballon pour arracher la victoire ou partir en prolongation. Evan Mobley prend le meilleur sur Collin Murray-Boyles et égalise à 104-104. On part pour cinq minutes supplémentaires.

RJ Barrett dans les dernières secondes

En prolongation, Toronto porte le premier coup, mais James Harden égalise aussitôt. S’ensuit une séquence où les Cavaliers captent deux rebonds offensifs, sans réussir à marquer un panier. Toutefois, les Raptors ne sont pas plus en réussite. Finalement, James Harden redonne l’avantage à son équipe, ce qui n’était plus arrivé depuis le premier quart-temps, mais Scottie Barnes égalise aussitôt (108-108).

À 30 secondes du terme, Donovan Mitchell remet Cleveland devant. Jamal Shead obtient deux lancers-francs, mais n’en réussit qu’un seul. La bonne pression défensive des Canadiens donne lieu à une perte de balle de Dennis Schröder alors qu’il reste dix secondes sur l’horloge. La balle de match arrive dans les mains de Scottie Barnes qui réalise le bon décalage pour RJ Barrett. L’arrière tente sa chance de loin. Son tir rebondit d’abord sur le fond du cercle avant de s’élever dans les hauteurs de la Scotiabank Arena pour finir par transpercer le filet. Comme en 2019, avec Kawhi Leonard, les Raptors sont sauvés sur un panier miracle.

À la dernière seconde, Toronto s’impose 112-110 et disputera un Game 7 ce dimanche.

RJ BARRETT WHEN TORONTO NEEDED HIM MOST 🔥 The hometown hero drains the game-winning bucket in overtime to force Game 7 🥶 pic.twitter.com/D2AJbSiA5M — SportsCenter (@SportsCenter) May 2, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mission accomplie pour Scottie Barnes. Dès les premières minutes de la rencontre, Scottie Barnes a pris les choses en main. Dans le deuxième quart-temps, il a permis à Toronto de prendre l’avantage avant de creuser l’écart dans le troisième acte. Malgré un quatrième quart-temps compliqué qui a permis à Cleveland de revenir, Scottie Barnes n’a pas tremblé en prolongation. Dans la période supplémentaire, sa bonne activité lui a permis de capter des rebonds, mais aussi de s’offrir un panier ramenant les deux équipes à égalité à 90 secondes du terme. La balle de match arrive dans ses mains, mais l’intérieur ne croque pas. Il voit RJ Barrett ouvert à 3-points qui tente sa chance et offre la victoire à son équipe.

– Les Cavaliers trop courts. Menés de quinze points dans le troisième quart-temps, les Cavaliers se sont employés pour revenir. Si James Harden lance la remontée, Donovan Mitchell et Evan Mobley égalisent dans le dernier acte grâce à un 10-0. L’ancien Défenseur de l’Année envoie le match en prolongation. Malheureusement, les Cavaliers plient dans les dernières secondes. Alors que Donovan Mitchell donne l’avantage à son équipe, Dennis Schröder perd un ballon et permet à Toronto de repasser devant. À une seconde du terme, Evan Mobley prend un tir lointain, mais il est trop court.

– La pression sur Cleveland. Les Cavaliers n’ont pas réussi à convertir leur première balle de match et auront l’occasion de se rattraper devant leur public ce dimanche. Pour s’imposer, les hommes de Kenny Atkinson devront retrouver de l’adresse derrière l’arc et corriger le 11/41 de ce Game 6. Cleveland a aussi perdu 18 ballons, dont un dernier qui a permis à Toronto de s’offrir une balle de match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.