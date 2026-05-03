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Les Sixers sont la 14e équipe à remonter un 3-1 dans l’histoire NBA

Publié le 3/05/2026 à 10:28 Twitter Facebook

En allant conclure sur le parquet des Celtics, les Sixers ne sont pas seulement devenus la 14e équipe de l’histoire NBA à remonter un déficit de 3-1 en playoffs. Ils ont aussi rejoint un cercle encore plus fermé : celui des formations capables de réussir cet exploit en remportant un Game 7 à l’extérieur.

Tyrese Maxey et les SixersLe retour en cours de série de Joel Embiid a évidemment tout changé pour les Sixers, qui s’apprêtaient à prendre la porte dès le premier tour des playoffs, et qui ont finalement réussi à renverser les Celtics !

Philadelphie n’est pourtant que la 14e équipe de l’histoire NBA à remporter une série de playoffs après avoir été mené 3-1. La dernière fois, c’était dans la « bulle », les Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray l’ayant fait deux fois dans la même campagne. Même si les circonstances étaient particulières, l’avantage du terrain n’existant pas.

Pour trouver trace d’une situation réellement similaire, il faut donc remonter aux playoffs 2016, avec les Cavaliers de LeBron James et Kyrie Irving qui avaient retourné les Warriors en Finals.

À noter que les Pistons peuvent, ce soir, devenir la 15e équipe à réussir à remonter un 3-1 en playoffs…

Les équipes ayant remonté un 3-1 en playoffs dans l’histoire NBA

Année Équipe qui remonte Adversaire Tour
1968 Boston Celtics Philadelphia 76ers Finale de Division Est
1970 Los Angeles Lakers Phoenix Suns Demi-finale de Division Ouest
1979 Washington Bullets San Antonio Spurs Finale de Conférence Est
1981 Boston Celtics Philadelphia 76ers Finale de Conférence Est
1995 Houston Rockets Phoenix Suns Demi-finale de Conférence Ouest
1997 Miami Heat New York Knicks Demi-finale de Conférence Est
2003 Detroit Pistons Orlando Magic Premier tour Est
2006 Phoenix Suns Los Angeles Lakers Premier tour Ouest
2015 Houston Rockets LA Clippers Demi-finale de Conférence Ouest
2016 Golden State Warriors Oklahoma City Thunder Finale de Conférence Ouest
2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors Finale NBA
2020 Denver Nuggets Utah Jazz Premier tour Ouest
2020 Denver Nuggets LA Clippers Demi-finale de Conférence Ouest
2026 Philadelphia 76ers Boston Celtics Premier tour Est


Mais Detroit joue son Game 7 face à Orlando à domicile, alors que les Sixers sont allés arracher l’ultime rencontre de leur série à Boston. Remonter un 3-1 en remportant le Game 7 à l’extérieur, ce n’était ainsi arrivé que trois fois auparavant dans l’histoire de la Grande Ligue. Et la dernière fois, ça remontait encore aux Finals 2016.

Et d’ailleurs, les trois équipes qui avaient réussi cet exploit avaient fini par remporter le titre dans la foulée…

Les équipes ayant remonté un 3-1 en playoffs avec un Game 7 à l’extérieur

Année Équipe Adversaire Game 7
1968 Boston Celtics Philadelphia 76ers Gagné à Philadelphie, 100-96
1995 Houston Rockets Phoenix Suns Gagné à Phoenix, 115-114
2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors Gagné à Golden State, 93-89
2026 Philadelphia 76ers Boston Celtics Gagné à Boston, 109-100

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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