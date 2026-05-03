Les Sixers sont la 14e équipe à remonter un 3-1 dans l’histoire NBA

Le retour en cours de série de Joel Embiid a évidemment tout changé pour les Sixers, qui s’apprêtaient à prendre la porte dès le premier tour des playoffs, et qui ont finalement réussi à renverser les Celtics !

Philadelphie n’est pourtant que la 14e équipe de l’histoire NBA à remporter une série de playoffs après avoir été mené 3-1. La dernière fois, c’était dans la « bulle », les Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray l’ayant fait deux fois dans la même campagne. Même si les circonstances étaient particulières, l’avantage du terrain n’existant pas.

Pour trouver trace d’une situation réellement similaire, il faut donc remonter aux playoffs 2016, avec les Cavaliers de LeBron James et Kyrie Irving qui avaient retourné les Warriors en Finals.

À noter que les Pistons peuvent, ce soir, devenir la 15e équipe à réussir à remonter un 3-1 en playoffs…

Les équipes ayant remonté un 3-1 en playoffs dans l’histoire NBA

Année Équipe qui remonte Adversaire Tour 1968 Boston Celtics Philadelphia 76ers Finale de Division Est 1970 Los Angeles Lakers Phoenix Suns Demi-finale de Division Ouest 1979 Washington Bullets San Antonio Spurs Finale de Conférence Est 1981 Boston Celtics Philadelphia 76ers Finale de Conférence Est 1995 Houston Rockets Phoenix Suns Demi-finale de Conférence Ouest 1997 Miami Heat New York Knicks Demi-finale de Conférence Est 2003 Detroit Pistons Orlando Magic Premier tour Est 2006 Phoenix Suns Los Angeles Lakers Premier tour Ouest 2015 Houston Rockets LA Clippers Demi-finale de Conférence Ouest 2016 Golden State Warriors Oklahoma City Thunder Finale de Conférence Ouest 2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors Finale NBA 2020 Denver Nuggets Utah Jazz Premier tour Ouest 2020 Denver Nuggets LA Clippers Demi-finale de Conférence Ouest 2026 Philadelphia 76ers Boston Celtics Premier tour Est

Mais Detroit joue son Game 7 face à Orlando à domicile, alors que les Sixers sont allés arracher l’ultime rencontre de leur série à Boston. Remonter un 3-1 en remportant le Game 7 à l’extérieur, ce n’était ainsi arrivé que trois fois auparavant dans l’histoire de la Grande Ligue. Et la dernière fois, ça remontait encore aux Finals 2016.

Et d’ailleurs, les trois équipes qui avaient réussi cet exploit avaient fini par remporter le titre dans la foulée…

Les équipes ayant remonté un 3-1 en playoffs avec un Game 7 à l’extérieur