Les Sixers sont la 14e équipe à remonter un 3-1 dans l’histoire NBA

Le retour en cours de série de Joel Embiid a évidemment tout changé pour les Sixers, qui s’apprêtaient à prendre la porte dès le premier tour des playoffs, et qui ont finalement réussi à renverser les Celtics !
Philadelphie n’est pourtant que la 14e équipe de l’histoire NBA à remporter une série de playoffs après avoir été mené 3-1. La dernière fois, c’était dans la « bulle », les Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray l’ayant fait deux fois dans la même campagne. Même si les circonstances étaient particulières, l’avantage du terrain n’existant pas.
Pour trouver trace d’une situation réellement similaire, il faut donc remonter aux playoffs 2016, avec les Cavaliers de LeBron James et Kyrie Irving qui avaient retourné les Warriors en Finals.
À noter que les Pistons peuvent, ce soir, devenir la 15e équipe à réussir à remonter un 3-1 en playoffs…
Les équipes ayant remonté un 3-1 en playoffs dans l’histoire NBA
|Année
|Équipe qui remonte
|Adversaire
|Tour
|1968
|Boston Celtics
|Philadelphia 76ers
|Finale de Division Est
|1970
|Los Angeles Lakers
|Phoenix Suns
|Demi-finale de Division Ouest
|1979
|Washington Bullets
|San Antonio Spurs
|Finale de Conférence Est
|1981
|Boston Celtics
|Philadelphia 76ers
|Finale de Conférence Est
|1995
|Houston Rockets
|Phoenix Suns
|Demi-finale de Conférence Ouest
|1997
|Miami Heat
|New York Knicks
|Demi-finale de Conférence Est
|2003
|Detroit Pistons
|Orlando Magic
|Premier tour Est
|2006
|Phoenix Suns
|Los Angeles Lakers
|Premier tour Ouest
|2015
|Houston Rockets
|LA Clippers
|Demi-finale de Conférence Ouest
|2016
|Golden State Warriors
|Oklahoma City Thunder
|Finale de Conférence Ouest
|2016
|Cleveland Cavaliers
|Golden State Warriors
|Finale NBA
|2020
|Denver Nuggets
|Utah Jazz
|Premier tour Ouest
|2020
|Denver Nuggets
|LA Clippers
|Demi-finale de Conférence Ouest
|2026
|Philadelphia 76ers
|Boston Celtics
|Premier tour Est
Mais Detroit joue son Game 7 face à Orlando à domicile, alors que les Sixers sont allés arracher l’ultime rencontre de leur série à Boston. Remonter un 3-1 en remportant le Game 7 à l’extérieur, ce n’était ainsi arrivé que trois fois auparavant dans l’histoire de la Grande Ligue. Et la dernière fois, ça remontait encore aux Finals 2016.
Et d’ailleurs, les trois équipes qui avaient réussi cet exploit avaient fini par remporter le titre dans la foulée…
Les équipes ayant remonté un 3-1 en playoffs avec un Game 7 à l’extérieur
|Année
|Équipe
|Adversaire
|Game 7
|1968
|Boston Celtics
|Philadelphia 76ers
|Gagné à Philadelphie, 100-96
|1995
|Houston Rockets
|Phoenix Suns
|Gagné à Phoenix, 115-114
|2016
|Cleveland Cavaliers
|Golden State Warriors
|Gagné à Golden State, 93-89
|2026
|Philadelphia 76ers
|Boston Celtics
|Gagné à Boston, 109-100