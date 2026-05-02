Wembanyama – Gobert : l’élève est prêt à défier le maître



Après s’être montré impérial et déterminant contre Nikola Jokic au premier tour, Rudy Gobert va maintenant croiser le chemin de Victor Wembanyama et des Spurs en demi-finale de conférence.

C’est la première fois que les deux Français se retrouveront en playoffs, après s’être déjà affrontés à huit reprises en saison régulière (pour six victoires du joueur des Timberwolves, la dernière remontant à janvier 2026).

Si « Wemby » trouve évidemment « génial » de pouvoir défier son compatriote à ce stade de la saison, il tient également à mettre en lumière le caractère inspirant de celui qui fait partie de ses mentors depuis plusieurs années.

« On a déjà la chance de l’affronter régulièrement en saison régulière, et c’est dur de jouer contre lui, c’est exigeant », souligne-t-il dans les colonnes de L’Équipe. « Il a énormément compté dans mon parcours, a été un modèle, m’a inspiré sur beaucoup de choses qui devraient d’ailleurs inspirer davantage de gens, notamment sur le soin apporté au corps, qui est un exemple pour tous les intérieurs. J’espère qu’on aura la chance d’avoir des matches en prime time en France, parce qu’on sait que les gens vont les suivre. »

Des blessures regrettables pour le spectacle

De son côté, Rudy Gobert est aussi impatient de se confronter à celui qui vient d’être élu DPOY 2026 à l’unanimité.

« Ça va être un super défi et j’ai hâte d’y être », explique-t-il. « C’est une autre très bonne équipe, avec un autre joueur unique et générationnel, qui a terminé dans le Top 3 du vote pour le MVP, donc c’est un super défi et c’est excitant. C’est ce que je disais à propos de Nikola Jokic et des Nuggets, mais en tant que compétiteur, on vit pour ça. Donc c’est exactement pareil à propos de Victor Wembanyama et des Spurs. »

Sur le papier, San Antonio partira logiquement favori, car au-delà de posséder l’avantage du terrain, la franchise texane défiera une équipe de Minnesota privée de Donte DiVincenzo, Anthony Edwards voire potentiellement Ayo Dosunmu et Kyle Anderson…

« Je suis enthousiaste de jouer cette série mais en même temps très triste de toutes ces blessures », déclare Victor Wembanyama. « Ils ont beaucoup de talent individuel, c’est une équipe dure, qui vous oblige à être au max à chaque instant. Mais on est enthousiastes, concentrés et on sait que ça va être plus dur que le premier tour. »

Rudy Gobert ne manque d’ailleurs pas non plus de louer les forces de ses futurs adversaires : « Ils ont réussi une saison régulière incroyable, en gagnant plus de 60 matchs, ce qui est très compliqué sur 82 matchs. Ils sont solides collectivement de chaque côté du terrain et ils sont très bien coachés », ajoute le quadruple Défenseur de l’année.