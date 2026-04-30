Six séries au Game 6 : le premier tour NBA n’avait plus été aussi indécis depuis 2014

Et de trois qui font six. Les résultats de ce mercredi avec les succès de Detroit, de Cleveland et de Houston ont conduit trois nouvelles séries de ce premier tour des playoffs au Game 6… a minima. Excepté le Thunder (4-0 contre les Suns) et les Spurs (4-1 contre les Blazers) à l’Ouest, tout reste à faire pour la suite de ces phases finales.

Et c’est un petit événement tant un suspense pareil est rare au premier tour. Depuis le passage aux séries en sept matchs pour débuter la postseason, seules trois années avaient vu un premier tour avec au moins six Game 6. C’est même une première depuis 12 ans !

Les playoffs 2014 avaient offert un sommet de suspense avec un sixième match dans six séries, puis cinq poussées au Game 7 décisif, un record. 2026 pourrait suivre une voie similaire, alors que la hiérarchie semblait floue derrière le champion sortant OKC et San Antonio, qui avaient fini avec les deux meilleurs bilans de la saison régulière.

Deux équipes, le Magic et les Wolves, peuvent conclure à domicile face aux Nuggets et aux Pistons. Mais les nombreuses blessures à Minnesota, et le statut de tête de série numéro 1 de Detroit contre Orlando ont de quoi perturber l’avantage théorique d’un match à domicile. Les quatre autres séries voient la formation menée en position d’aller chercher un Game 7, portée par ses supporters.

Suffisant pour imaginer un record ? 1994, 2014, et 2016 avaient vu cinq Game 7 sur l’ensemble des playoffs. Le contexte des oppositions et la densité de cette saison ont de quoi nourrir un peu plus le suspense dans cette phase finale. Les prochains jours s’annoncent palpitants alors que le premier tour se conclura au plus tard dimanche.

Le calendrier

Jeudi

01h00 : Atlanta – New York

02h00 : Philadelphie – Boston

03h30 : Minnesota – Denver

Vendredi

01h00 : Orlando – Detroit

01h30 : Toronto – Cleveland

03h30 : Houston – LA Lakers

NB : tous les horaires sont données à l’heure française, dans la nuit de jeudi à vendredi puis de vendredi à samedi